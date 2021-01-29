Milletvekili Taytak, Bolvadin'de 10 iş yerinin yandığı çarşı merkezinde incelemede bulundu
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Milletvekili Taytak, Bolvadin'de 10 iş yerinin yandığı çarşı merkezinde incelemede bulundu

29.01.2021 14:24 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:29
Milletvekili Taytak, Bolvadin'de 10 iş yerinin yandığı çarşı merkezinde incelemede bulundu

MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Bolvadin ilçesinde 10 iş yerinin yandığı çarşı merkezini yerinde inceledi.

MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Bolvadin ilçesinde 10 iş yerinin yandığı çarşı merkezini yerinde inceledi.

Bolvadin'e gelerek incelemelerde bulunan MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'a, Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan yangın ile ilgili bilgi verdi. Heyet ile birlikte yangından zarar gören 10 iş yerini yerini inceleyen Milletvekili Taytak, tek tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi. Milletvekili Taytak, inceleme sırasında Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile de telefonda görüştü.

'İŞ YERİ SAHİPLERİNİN MAĞDURİYETİNİ GİDERECEĞİZ'Yangında mağdur iş yeri sahipleriyle de bir araya gelen Milletvekili Mehmet Taytak, geçmiş olsun dileğinde bulundu. İş yeri sahiplerinden bilgi alan Taytak, zararlarının giderilmesi için gereken desteği vereceklerini söyledi. Zarar gören iş yerlerinin hızla inşa edilmesi için Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk ve Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan ile görüşen Milletvekili Taytak, gerekli mercilerle irtibat hainde olacağını söyledi.10 İŞYERİ YANMIŞTI

Bolvadin'de çok sayıda iş yerinin bulunduğu çarşı merkezindeki bir mağazanın çatısında, 28 Ocak günü saat 01.30 sıralarında yangın çıkmış, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, birbirine bitişik iki katlı dükkanlardan oluşan ahşap ve kerpiç 10 iş yeri zarar görmüştü.


- Afyonkarahisar
Milletvekili Taytak, Bolvadin'de 10 iş yerinin yandığı çarşı merkezinde incelemede bulundu
Milletvekili Taytak, Bolvadin'de 10 iş yerinin yandığı çarşı merkezinde incelemede bulundu
Milletvekili Taytak, Bolvadin'de 10 iş yerinin yandığı çarşı merkezinde incelemede bulundu
Milletvekili Taytak, Bolvadin'de 10 iş yerinin yandığı çarşı merkezinde incelemede bulundu
Milletvekili Taytak, Bolvadin'de 10 iş yerinin yandığı çarşı merkezinde incelemede bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK

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