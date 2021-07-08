Milletvekili Taşdoğan'dan sözleşmelilere kadro çağrısı
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Milletvekili Taşdoğan'dan sözleşmelilere kadro çağrısı

Milletvekili Taşdoğan'dan sözleşmelilere kadro çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, kamuda sözleşmeli çalışan personellerin sesine kulak vererek kadro talebinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, kamuda sözleşmeli çalışan personellerin sesine kulak vererek kadro talebinde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, birçok farklı yöntemle kamuda sözleşmeli olarak çalışan personellerin sorununu gündeme taşıdı.

MHP Milletvekili Taşdoğan, yaptığı konuşmada, "Kamu da kurumların özel kanunları uyarınca çalıştırılan idari hizmet sözleşmeli personel, 4924 sayılı Kanuna göre çalıştırılan sözleşmeliler, 209 sayılı Kanuna göre çalıştırılan kamu dışı aile sağlığı personeli, 5393 sayılı Kanuna göre çalıştırılan sözleşmeli personel, 657 saylı Kanunun 4/B maddesi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personel, 4/C'den 4/B'ye geçen sözleşmeli personel ve 3+1 yıl zorunlu çalışmaya tabi sözleşmeli personel gibi yüzbinlerce sözleşmeli çalışan bulunmaktadır" dedi.

"Kadro çalışması yapılmalıdır"

Bahsettiği şartlarda çalışan personeller ile ilgili kadro talebinin de olduğunu TBMM'de ifade eden MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Hükümetimiz geçtiğimiz yıllarda kamuda çalışan sözleşmelileri kadroya geçirerek, güzel bir uygulamayı hayata geçirmişti. Yine aynı şekilde bir uygulama ile bu kez tüm sözleşmeli çalışanları kapsayacak şekilde bir kadro çalışması yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Milletvekili Taşdoğan'dan sözleşmelilere kadro çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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