Milletvekili Taş, Tut ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi
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Milletvekili Taş, Tut ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Milletvekili Taş, Tut ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Besni ilçesinin ardından Tut ilçesinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Besni ilçesinin ardından Tut ilçesinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "seçmen ile temas" söylemiyle birlikte Milletvekili Yakup Taş, gezilerini sıklaştırdı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, 15 gündür Besni köylerinin ardından Tut ilçesinin köylerini geziyor. Sabah erken saatlerde başladıkları köy gezileri akşam geç saatlere kadar sürdüren Taş, akşam ise düğün ve taziyeleri geziyor.

Tut ilçesinin, Akçatepe, Boyundere, Çiftlik, Elçiler, Havutlu, Kaşlıca, Köseli, Meryemuşağı, Öğütlü, Tepecik, Ünlüce, Yalangoz,Yaylımlı ve Yeşilyurt köylerini gezerek, halkın sorunlarını dinleyerek çözüm üretmeye çalıştı. Milletvekili Taş'a, AK Parti Tut İlçe Başkanı Ali Korkmaz, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Saman ve Temel Büyükboğa eşlik etti.

Milletvekili Taş, Tut ilçesinin köylerini tamamladıktan sonra yapmış olduğu genel değerlendirmede, "Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı halka dokunmamızdır. Bizler de TBMM tatile girmesi ile birlikte seçim bölgemiz olan Adıyaman'a geldik. Önce Besni ilçemizin tüm köylerini mezralarını gezdik. 3 gündür de Tut ilçemizde köylerimizi mezralarımızı geziyoruz. Hemşehrilerimizle hasbihal ediyor, sorunlarını dinliyor, çözüm için ilgili birimlerle iletişim kuruyoruz. Bizler halkımızın emrinde, onlara hizmet getirebilmek için sürekli çabalıyoruz. Çabalamaya devam edeceğiz" dedi. - ADIYAMAN

Milletvekili Taş, Tut ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi
Milletvekili Taş, Tut ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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