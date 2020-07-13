Milletvekili Taş'tan 15 Temmuz mesajı
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Milletvekili Taş'tan 15 Temmuz mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Taş'tan 15 Temmuz mesajı
13.07.2020 15:28 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:33

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Yakup Taş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "15 Temmuz 2016'da yani bundan tam dört yıl önce, TSK içerisinde yuvalanmış hain FETÖ yapılanmasına mensup bir avuç cuntacı, milletin iradesiyle göreve gelen devlet yönetimine eşi benzeri görülmemiş bir darbe girişiminde bulundu. O gece gözü dönmüş FETÖ hainleri, milletin silahını millete yönelterek 250 vatandaşımızı şehit etti yüzlerce vatandaşımız ise gazi oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin de aralarında olduğu çok sayıda kamu binası yine alçak FETÖ üyesi darbeciler tarafından bombalandı. Cumhurbaşkanımız ve başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletimiz sokağa çıktı ve darbe başarısızlığa uğradı. 15 Temmuz gecesi aziz milletimizin nasıl bir destan yazdığını hiçbir zaman unutmadık ve asla da unutturmayacağız. Ülkemiz ve milletimiz üzerinde hain emelleri olan FETÖ ve tüm hainler şunu bilsin ki milletimiz ve devletimiz bu hainliklere hiç bir zaman fırsat vermeyecektir.

Ülke olarak bizi bizden uzaklaştıran, kardeşi kardeşe vurduran bu hainlere, dış bağlantılarına karşı uyanık olunması gerekir. Ecdadımızın, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere miras bıraktığı bu eşsiz toprakları korumalı, birlik içinde bıkmadan, usanmadan çalışarak onlara layık olacak şekilde ülkemizi daha ilerilere taşımalıyız. Bunun için de o gece yaşananları unutmamak, milli menfaatlerimizi hedef alanlara, asla başarılı olamayacaklarını bir kez daha hatırlatmak adına 15 Temmuz 'da ülkemizin dört bir yanında meydanlarda olacağız. Hep birlikte yok edilmek istenen demokrasimize sahip çıkmak için 15 Temmuz'u, kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi anacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, bizler için büyük ilham kaynağı olan, ülkemizin istiklali ve istikbali için canını feda eden bütün aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimize de acil şifalar dileyerek, şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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