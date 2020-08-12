Milletvekili Taş'ın, AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü mesajı
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Milletvekili Taş'ın, AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, AK Parti'nin kuruluşunun 19. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Taş'ın, AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü mesajı
12.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:14

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, AK Parti'nin kuruluşunun 19. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş mesajında, "Bundan 19 yıl önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 'millete efendi olmak için değil, hizmetkar olmak için' kurulan ve Yeni Türkiye yolunda ülkemizi aydınlığa kavuşturan partimizin kuruluşunun 19. yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Taş mesajında şunları ifade etti: "14 Ağustos 2001 yılında başlayan ve kuruluşundan 1 yıl sonra iktidar olan partimizin kutlu yürüyüşü milletimizin desteği ile bugünlere gelirken, ülkemizin geleceğine ipotek koymak isteyen karanlık odakların kapatma davası, e-muhtıra ve hain darbe teşebbüslerine karşı milletimizin desteği ve liderimizin dik duruşu ile yoluna devam etmiş, eğitimden sağlığa, turizmden tarıma, ulaştırmaya, ekonomiye, demokrasiye kadar her alanda destanlar yazmıştır.

Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'Yeter söz milletin' diyerek yola çıkan AK Parti, hizmete sevdalı kadrolarıyla 19 yıldır girdiği her seçimden zafer ayrılmış ve ülkemizin 780 bin kilometrekaresini kucaklayan, 84 milyona hitap eden bir parti olmuştur. Cumhuriyetimizin 100.yılında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma hedefiyle kutlu yürüyüşe devam eden AK Parti Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletimizin desteğiyle 2023 hedeflerine ulaşmak için millete hizmetkar olmaya devam edecektir.

Kuruluşundan itibaren birçok kademesinde görev yaptığım partimizin 19. kuruluş yıldönümünün hayırlı olmasını diliyor, bugüne görev yapmış tüm teşkilat mensuplarımıza saygılarımı sunuyorum." - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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