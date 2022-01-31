Milletvekili Poyraz: "Altınova, özel bir yer" - Haberler
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Milletvekili Poyraz: "Altınova, özel bir yer"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milletvekili Poyraz:

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Poyraz, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı ziyaret etti.

ALTINOVA, YALOVA (İHA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Poyraz, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı ziyaret etti.

Milletvekili Osman Poyraz, Altınova'da yapılan başarılı çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. Ziyarette yapılan çalışmalar ve projeler hakkında misafirlerine bilgi veren Başkan Metin Oral, "Milletvekilimiz Osman Poyraz'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Altınova bölgemizin en önemli geçiş noktalarından birisi. Tersaneleri, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürü ile harmanlanan ilçemizde tüm çalışmalarımızı ilçe dinamiklerimizle el ele vererek yapıyoruz. İlçemizde gerçekleştirilen tüm yatırımları hükümetimizin destekleri ve sanayi işbirliğiyle, el ele vererek gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Yalova Koordinatörlüğü döneminde Yalova'yı yakından tanıdığını ifade eden AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Poyraz, "Altınova, benim için özel bir yer. Altınova Belediye Başkanımız, ilçesi için çok ciddi hizmetlere imza atıyor. Bizler de elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Metin Başkanımızı ve ekibini kutluyorum" dedi. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Osman Poyraz, Milletvekili, Metin Oral, Altınova, Politika, Haber

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