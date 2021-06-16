Milletvekili Mehmet Habib Soluk'tan ilçelere ziyaret

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Zara ve Ulaş ilçelerine geldi.

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Zara ve Ulaş ilçelerine geldi.

İlk olarak AK Parti Zara İlçe Başkanlığını ziyaret eden Soluk, burada partililerle bir araya geldi.

Daha sonra yapımı devam eden Zara Millet Bahçesi şantiyesine geçen Soluk, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nu da ziyaret eden Soluk, burada yaptığı açıklamada, "Millet bahçemizde sona yaklaşılıyor. Peyzaj işleri devam ederken saat kulesinde taş işçiliğine geçiliyor. İlçemizde devam eden 642 konut, iki alışveriş merkezi ve bir cami inşaatı da devam etmekte, yıl sonuna inşaatların tamamlanması planlanıyor. Üçüncü etap konutlar için de 41 dönümlük arazimiz mevcut, 2021 yılı programında 100 bin konut içerisinde yer alıyordu fakat yaşanan Kovid-19 salgını süreci nedeniyle başlanılamadı. Bu alana bin konut yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Soluk, Ulaş ilçesini de ziyaret etti

Zara'nın ardından Ulaş'a geçen Soluk, AK Parti Ulaş İlçe Teşkilatı'nda partililerle bir araya geldi, İlçe Başkanı Ahmet Uğur ve İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Gencer'den ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, partililerin istek ve taleplerini dinledi.

Daha sonra kaymakamlığa geçen Soluk'u, Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Turan İlbey ve kurum amirleri karşıladı.

Kaymakam Nayman, burada Soluk'a ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili sunum yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel