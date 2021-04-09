Milletvekili Fendoğlu'na depremzedeler teşekkürü
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Milletvekili Fendoğlu'na depremzedeler teşekkürü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Milletvekili Fendoğlu'na depremzedeler teşekkürü

Depremzedelerle ilgili sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getiren MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'na teşekkür edildi.

Depremzedelerle ilgili sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getiren MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'na teşekkür edildi.

Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç, yaptığı yazılı açıklamada, "24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ Sivrice merkezli meydana gelen depremde ilimizin Doğanyol ve Pütürge ilçeleri başta olmak üzere Battalgazi ilçemiz de ciddi hasar almıştır. Battalgazi ilçemizde ikamet eden ve evleri depremde hasar alan vatandaşlarımızın mahalle muhtarlarına ilettiği sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Sayın Mehmet Celal Fendoğlu'na Battalgazi Muhtarlar Derneği olarak tüm muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum. Vekilimizin meclis gündemine taşıdığı konunun yerel idarecilerimizin de desteği ile en kısa sürece çözüleceğini, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hareket edileceğini umut ediyoruz. 24 Ocak depreminin yaralarının bir an evvel sarılması için Battalgazi Mahalle Muhtarları olarak bizler de elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumu belirtmek isteriz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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