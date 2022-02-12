Milletvekili Cora'dan Trabzon Arsin OSB'ye ziyaret - Haberler
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Milletvekili Cora'dan Trabzon Arsin OSB'ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Milletvekili Cora'dan Trabzon Arsin OSB'ye ziyaret

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve beraberindeki heyet Arsin Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve beraberindeki heyet Arsin Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

Milletvekili Cora ve beraberindeki heyet ilk olarak, TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi A.Ş. firmasını ziyaret etti. Heyeti TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi A.Ş. ortakları Mustafa Erdem ve Abdullah Erdem karşıladı. Firma ziyaretlerinin ardından Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden heyeti, Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, yönetim kurulu üyeleri Ali Baştürk, Hasan Küçükarslan, Bölge Müdürü Hakkı Yazıcı ve bölge sanayicileri karşıladı.

Ziyarette konuşan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, bölgedeki sanayi yatırımları, yeni projeler ve bölge sanayisinin sorunları hakkında bilgilendirmede bulundu. - TRABZON

Milletvekili Cora'dan Trabzon Arsin OSB'ye ziyaret

Milletvekili Cora'dan Trabzon Arsin OSB'ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mustafa Erdem, Milletvekili, Salih Cora, Trabzon, Yerel, Haberler

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