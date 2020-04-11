Milletvekili Cemal Öztürk: "Hizmetler kesintisiz devam edecek."
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Milletvekili Cemal Öztürk: "Hizmetler kesintisiz devam edecek."

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sayesinde Türkiye'nin bu süreci başarıyla atlatacağına inandığını belirtti.

11.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:30
Milletvekili Cemal Öztürk:

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sayesinde Türkiye'nin bu süreci başarıyla atlatacağına inandığını belirtti.

AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cemal Öztürk yaptığı yazılı açıklamada "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye olarak biz de Korona virüs salgını nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Bizden kaynaklanmayan fakat bizi de büyük ölçüde etkileyen bu salgına karşı millet olarak hep birlikte mücadele veriyoruz. Hamdolsun, bu süreçte tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışma içindeyiz. En büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz, devlet millet el ele vererek yürüttüğümüz dayanışmamız. Milletvekilleri olarak yasama görevimizi yerine getirmek üzere TBMM'de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek korona salgınının olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesine yönelik olarak, gerekse ihtiyaç duyulan tüm diğer alanlarda yasal düzenlemeler yapılması için yasama çalışmalarının devam etmesi gerekiyor. Meclis çalışmalarından arta kalan zamanlarımı Giresun'da değerli hemşerilerimle birlikte geçirmeye çalışıyordum. Ancak, alınan tedbirler gereğince maalesef bir süredir Giresun'a gidemedim. Her ne kadar hemşerilerimizle bir araya gelip, yüz yüze görüşemesek, kucaklaşamasak da irtibat halindeyiz. İletişim kanallarımız yirmi dört saat açık. Telefon ve diğer yollarla konuşuyor, taleplerini dinliyor, hizmetlerin aksamaması için çalışıyoruz. İnşallah, dayanışma gücümüz sayesinde, birlik ve beraberlikle bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Buna inanıyorum. Bu zor dönemi atlattıktan sonra tekrar hep birlikte olacağız. Sevinçlerimizi, acılarımızı paylaşacağız ve çok daha güzel hizmetlere imza atacağız" ifadelerine yer verdi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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