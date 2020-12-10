Milletvekili Çelebi: "Savunmadaki başarılarımızla kendi göbeğimizi kendimiz kestik"
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Milletvekili Çelebi: "Savunmadaki başarılarımızla kendi göbeğimizi kendimiz kestik"

10.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:47
Milletvekili Çelebi:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Türkiye'nin, özellikle milli savunma alanında yaptığı hamlelerle büyük başarı kaydettiğini belirterek, kendi göbeğimizi kendimiz kestik dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Türkiye'nin, özellikle milli savunma alanında yaptığı hamlelerle büyük başarı kaydettiğini belirterek, kendi göbeğimizi kendimiz kestik dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden 2021 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde, Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi üzerine AK Parti grubu adına söz alan Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Türkiye'nin, iki bin yılı aşan devlet geleneği ve ordu sistemi ile jeopolitik ve jeostratejik konumu gereği dünyanın en istikrarsız bölgesinde yer aldığını söyledi.

"Güvenlik ve özgürlük dengesi içinde bir siyaset izliyoruz"

AK Parti'nin, reform ve kalkınmada öncü olduğunu kaydeden Milletvekili Çelebi, 18 yılda Türkiye'nin özellikle milli savunmada ve tüm alanlarda çığır açtığını vurguladı. 2002'de yüzde 18 olan yerli ve milli savunma sanayideki payın yüzde 70'lere yükseldiğini kaydeden Çelebi, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hayata geçen milli teknoloji hamlelerimiz sayesinde İHA, SİHA, TİHA gibi insansız hava araçlarımız, yerli helikopterlerimiz, milli gemi sistemlerimiz, denizaltı çalışmalarımız, hava savunma sistemlerimiz ile savunma sanayindeki başarılarımızı tüm dünyaya gösterdik. Başarılarımızla, kendi göbeğimizi, kendimiz kestik. Savunma gücümüzle, araştırma ve sondaj yapan gemilerimize yönelik tehditlere karşı mavi vatanımızın güvenliğini sağladık. Türkiye, bölgesel ve küresel gelişmelerin belirleyicisi durumuna geldi. Akdeniz'de, Karadeniz'de, Libya'da, Afrika'da, Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Kafkaslar'da, Balkanlar'da ve Ortadoğu'da Türkiye olmadan bir çözüm olamayacağını artık herkes gördü. Zor, oyunu bozar. Biz, ülkemizde ve bölgemizde oynanmak istenen tüm oyunları bozduk. Güvenlik ve özgürlük dengesi içerisinde bir siyaset izliyoruz. Çünkü toprak bütünlüğümüzü kıyamete kadar korumak zorundayız." - AĞRI

Milletvekili Çelebi: 'Savunmadaki başarılarımızla kendi göbeğimizi kendimiz kestik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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