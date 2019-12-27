Milletvekili Çelebi;" 2020 yılı Ağrı'ya yatırım yılı olacak"

27.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:45

AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, 2020 yılı bütçe görüşmelerinde Bakanlardan Ağrı'ya ilişkin ilin her yönüyle gelişimini sağlayacak taleplerde bulundu.



Merkez ve ilçelere okullardan kütüphaneye, kavşak ve köprüden hastaneye, barajlardan lojmana kadar birçok talebin 2020 yılı yatırım programına alınmasını isteyen Çelebi, taleplerinin Ağrı'nın daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sonra Genel Kurul'a sevk edilen 2020 yılı bütçe görüşmeleri sona erdi. Cumhurbaşkanlığı ve merkezi bütçe ile 16 bakanlığın bütçesi, uzun görüşme ve istişareler sonunda kabul edildi.



AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, bütçe görüşmelerine katılan Bakanlarla bir araya gelip istişarede bulundu. Özellikle Ağrı'nın altyapı ve yatırımlarla ilgili talepleri Bakanların gündeme getiren Çelebi, Ağrı'nın kalkınmasına yönelik proje ve çalışmaların 2020 yılı bütçesinde olmasını istedi. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2020 yılı bütçesinin hem ülkeye hem de vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Milletvekili Çelebi'nin talebi üzerine 2020 yılında Ağrı'ya yapılması planlanan yatırımlar şöyle:



"Sosyal Konut Projesi kapsamında Ağrı ilimize 500 konut yapılacak



Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapılacağı taşınmaz ile ilgili imar çalışmalarının tamamlanması sonrasında proje çalışmalarına başlanacak. Diyadin İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası yapımı ile ilgili talep yapılmış olup, 2020 yılı yatırım programı çalışmalarında değerlendirilecek. Diyadin ilçesine 64 daireli lojman yapımı ile Tutak ilçesine yeni bir Kaymakamlık binası yapımı 2020 yılı yatırım programına teklif edildi. Ayrıca ihalesi tamamlanan Eleşkirt'e 32, Doğubayazıt'a da 40 dairelik lojman yapımına 2020 yılında başlanacak.



Tutak ilçesinde 8 açıklıklı, 335,4 metre uzunluğunda Hamur-Patnos Viyadüğü projesi yapıldı, ihale süreci devam ediyor. 2021 yılında bitirilmesi planlanıyor. Ağrı Terminal ve Hastane Önü Farklı Seviyeli Kavşak projesi hazır olup, bütçe imkanlarına bağlı olarak ihale edilmesi hedefleniyor. Öte yandan Tutak-Hamur arası yolunun yapımı için teklif yapıldı.



Ağrı merkez 450 yataklı Devlet Hastanesine ek 200 yataklı 'Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Hizmet Binası' yatırımı gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda, TOKİ Başkanlığına ait arazinin yaklaşık 100 dönümlük kısmının tahsisi sağlanmış olup, imar ve kadastro işlemleri devam ediyor.



Ağrı merkezde mevcut bulunan ve revize programında olan 154 kV'lık trafo, eski olması ve yeterince işlem görememesi nedeniyle 2020 yılı yatırım programına alınmış olup, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına değerlendirilme süreci devam ediyor.



Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısının, son yıllarda artan araç ve yolcu trafiği nedeniyle yenilenmesi planlanıyor. 180 dönüm alan üzerinde 16 peron ile hizmet verirken, 280 dönüm alan üzerinde 20 peron ile hizmet verecek yeni projenin inşaat çalışmaları başlanması hedefleniyor.



Eleşkirt ilçesi ve bu ilçeye bağlı 40 adet yerleşim birimine ait 237,730 dekar tarım arazisinin sulanacağı Aydıntepe Barajı ve Sulaması işi, 1,3 milyar TL keşif bedeli ile 2020 yılı yatırım programına teklif edildi. Ayrıca Patnos Şekerova Barajı projesinin borulu sisteme göre teknik rapor çalışmalarının tamamlanması ile birlikte 182.070 dekar tarım arazisinin sulanacağı projenin yapım ihalesi Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 2020 yılı içerisinde yapılması hedefleniyor.



Ağrı merkeze yeni bir Adalet Sarayı Kompleksi ve Ceza İnfaz Kurumu, merkez ve ilçelere okullar, kütüphaneler, kültür merkezleri, müze ile Horosan-Ağrı arasında tren yolu hattının yapılması hususları da teklif edildi." - AĞRI

Kaynak: İHA