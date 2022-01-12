Milletvekili Canbey, dur durak bilmiyor

BALIKESİR (İHA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, yoğun Ankara mesaisinin yanı sıra yürüttüğü saha çalışmasıyla halkla iç içe olmaya, onların sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Ankara'da; AK Parti Genel Başkanvekilliği, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyeliği, Dijital Mecralar Komisyonu Üyeli ve Müsilaj Araştırma Komisyonu Başkanvekilliği ile birlikte Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği gibi önemli görevlerde Balıkesir'i gururla temsil eden Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir'de de yoğun çalışmalarına devam ediyor.

Sadece bu hafta sonuna; Susurluk'ta gençlerle toplantı, merkezde OSB ziyareti, Şoförler Odası Başkanlık seçimi, Karesi'de şehit ailesi ziyareti, Altıeylül'de Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile toplantı, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti ile toplantı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde medya Akademisi toplantısı, AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı ziyareti, Edremit'te Kaymakam, Emniyet Müdürü ve Milli Eğitim Müdürü ziyaretlerini sığdıran Milletvekili Mustafa Canbey, saha performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Canbey; "Biz Balıkesir'in sevdalısıyız. Aziz milletimizden aldığımız yetkiyi, milletimiz için hizmete dönüştürmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Ankara'da gerek yasama faaliyetlerimizle, gerek Bakanlık ziyaretlerimizle ülkemiz ve memleketimiz için yoğun mesai harcıyoruz. Balıkesir'de de merkezde ve tüm ilçelerimizde aynı yoğunlukla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, gece gündüz demeden ilk günkü aşkla ve heyecanla memleketimiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullandı. - BALIKESİR