MİLLETVEKİLİ CANBEY: 400 yataklı Hastane Edremit'imize hayırlı olsun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MİLLETVEKİLİ CANBEY: 400 yataklı Hastane Edremit'imize hayırlı olsun

Bültenler - Haberler | Güncel
MİLLETVEKİLİ CANBEY: 400 yataklı Hastane Edremit'imize hayırlı olsun

"Her aşamasını adım adım takip ettiğimiz Edremit Devlet Hastanesi artık 400 yataklı olarak inşa edilecek. Hastanenin proje aşamaları tamamlandı, önümüzdeki yıl inşaatın temeli atılıyor"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr.Mustafa Canbey, Edremit ilçesine yapılacak olan devlet hastanesinin planlanan yatak kapasitesinin 200'den 400'e çıkarıldığını söyledi.

"Uzun süredir her aşamasını takip ettiğimiz Edremit Devlet Hastanesi artık 400 yataklı olarak inşa edilecek." diyen Milletvekili Canbey, hastanenin proje aşamalarının tamamlandığını, önümüzdeki sene inşaatın temelinin atılacağını söyledi.

"Özellikle salgın döneminde ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkan sağlık yatırımlarının şehrimize kazandırılması için yaptığımız çalışmaların hayata geçmiş olması bizleri sevindirmiştir." diyen Canbey, şehrimizin her anlamda daha da gelişmesi ve kalkınması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

"Amacımız daha yaşanılabilir bir Balıkkesir." ifadelerini kullanan Canbey, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şehrimizin sağlık yatırımlarını takip etmeye devam ediyoruz. Uzun süredir emek verdiğimiz, Edremit Devlet Hastanemizin 200 yataktan 400 yatak kapasitesine çıkarılması konusunda gerekli onayı aldık. Destekleri için Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, Yatırımlardan Sorumlu Bakan Yardımcımız Sayın Halil Eldemir'e, İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Muhterem İnce'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Balıkesirimize ve Edremitimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Esra Erol Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MİLLETVEKİLİ CANBEY: 400 yataklı Hastane Edremit'imize hayırlı olsun - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 08:49:43. #1.15#
title