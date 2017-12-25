Milletvekili Aydın'dan Yakutiye Belediyesine Ziyaret
MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'u makamında ziyaret etti.
MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'u makamında ziyaret etti.
Aydın, İl Başkanı Naim Karataş ile yaptığı ziyarette, belediyenin yaptığı çalışmaların şehir adına memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Ziyarette belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Aydın, Yakutiye Belediyesinin özellikle tarihi eserlerle ilgili çalışmalarının umut verici olduğunu ifade etti.
Yakutiye Belediye Başkanı Korkut da Aydın'a ilgisi ve alakasından dolayı teşekkür etti.