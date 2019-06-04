Milletvekili Aydemir Sarıgöl'de bayramlaştı

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, partisinin Sarıgöl ilçe teşkilatında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Milletvekili Aydemir MHP ile birlikte yürüttükleri Cumhur İttifakının bir daha ki seçimlere daha hızlı ve azimle çalışarak gireceklerini söyledi.

AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk tarafından çiçekle karşılanan Milletvekili Uğur Aydemir, parti lokalinde tüm partililerle bayramlaştı. Bayramlaşma programına Sarıgöl'ün MHP'li Belediye Başkanı Necati Selçuk da katıldı.

Bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, tüm partililerin, Türk ve İslam Aleminin bayramını kutladı.

"Akan kanlar dursun"

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise dünyada akan kanların durması temennisinde bulunarak, "Bayramınız kutlu olsun iyi bayramlar diliyorum. Maalesef baktığımızda kanlar akmakta. 82 milyon ile birlikte olmalıyız. O zaman kan akmalar durur. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Dünya beşten büyük' diyen tek adamdır. Dünyada terör örgütlerine destekler devam etmekte. Oysa bilmiyorlar zafer inananlarındır. Bizler inançlı ve kararlıyız, azimliyiz. Bizler bu kan akmasın dursun diye birlik olacağız, diri olacağız." dedi.

"MHP ile birlikteyiz"

Seçimlere MHP ile birlikte Cumhur ittifakı olarak girdiklerini belirten Aydemir, "Bizler MHP ile birlikte hareket etmekteyiz. Ezanlar susmasın, bayraklar inmesin diyenler olarak hep beraber kucaklaşacağız. Bir daha ki seçimlere daha hızlı ve azimle çalışarak gireceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul seçimleri

YSK tarafından İstanbul seçimlerinin neden iptal edildiğini de anlatan Aydemir, "Bizzat incelemelere ben de katıldım. Her bir sandık içler acısı. Arkadaşlarımız incelediler YSK'ya itiraz ettiler. İtirazımız kabul edildi. Üçü geçerli tamam da birisi neden iptal oldu? Bakınız biz zamanında itiraz ettik çünkü itirazın da zamanı vardır. Onlar bilmiyorlar mıydı, hukukçuları yok muydu? Vardı ama itiraz yapmadılar." diye konuştu.

Toplantıya daha sonra MHP'li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da katılarak Uğur Aydemir ile bayramlaştı. - MANİSA

Kaynak: İHA