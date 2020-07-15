Milletvekili Aydemir: "Milli İrade ufku değişmez istikametimiz"
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Milletvekili Aydemir: "Milli İrade ufku değişmez istikametimiz"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Önceliğimiz; 15 Temmuz ruhunu her daim diri tutmak, milli benliğe nefsini adayan şehitlerimizin hatırasını aziz saklamak, 15 Temmuz 2016'dan 2071'lere, Cumhurbaşkanımız önderliğinde başlayan kutlu seferi muzafferiyetle tamamlamaktır" dedi.

Milletvekili Aydemir:
15.07.2020 10:07 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:10

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Önceliğimiz; 15 Temmuz ruhunu her daim diri tutmak, milli benliğe nefsini adayan şehitlerimizin hatırasını aziz saklamak, 15 Temmuz 2016'dan 2071'lere, Cumhurbaşkanımız önderliğinde başlayan kutlu seferi muzafferiyetle tamamlamaktır" dedi.

15 Temmuz 2016'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli İrade seferinde yol arkadaşı olarak, küresel ezberleri bozan bir duruş sergileyen Türk Milletinin yüksek asalet ve haysiyetini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Milletvekili Aydemir, "Şehitler Köprüsünde darbeci hainlere karşı Nene Hatunca bir duruş sergileyerek şehit olan Ayşe Aykaçların; ihanete can pahasına Seyit onbaşı ruhuyla karşı durarak şehadet şerbetini içen Ömer Halisdemirlerin; tarihin benzerini kaydetmediği bir dirayetle milli şahlanışa liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı milli irade ufku değişmez istikametimiz olacaktır" vurgusunda bulundu.

Milletvekili Aydemir, "Emperyalist güçlerin maşası olarak yüce Türk Milletine kefen biçmeye kalkışan FETÖ iblislerine karşı milli mücadele azim ve kararlılığıyla Edirne'den Erzurum'a imanlarını sahada; Hakka tevekkül ve teslimiyetle milli iradenin her daim galip gelmesi yolunda yüreklerini cami cami duada buluşturan yüce milletimiz; Küresel tarihe dirayetiyle damga vuran, abide şahsiyet ve metanet abidesi Sayın Cumhurbaşkanımıza, ilhamını Alvarlı Muhammed Lütfi Efendilerden alan dadaş ruhaniyetiyle minnettarlığımızı kaydediyoruz" dedi.

Mesajında 15 Temmuz duruşunu tarif eden Milletvekili Aydemir, "15 Temmuz: milli duruş ve direnişi; değerlerine sadık ve vefalı; İnanmış millet olmak gibi eşsiz fazilet sahibi; vicdanı mukaddesatının terbiyesiyle beslenip ve şekillenmiş; bir mütefekkirimizin ifadesiyle 'kahramanlık faziletlerimizi büyük bir dinin inancıyla birleştiren' yüce milletimizin, küresel hafıza ve tarihe kaydettiği eşsiz bir varoluş destanıdır" ifadesini kullandı.

'Dadaşlara minnettarız'

15 Temmuz'da Erzurum halkının örnek ve yüksek bir ruh haleti ortaya koyduğunu belirten Milletvekili Aydemir, "Ülke etrafında oluşturulmaya çalışılan ihanet çemberini kırmak için, 15 Temmuz gecesi Çanakkale ve Aziziye ruhuna denk bir imanla tek yürek olan; vesayetçi ihanet uşaklarına karşı 'Yeter, Söz Milletindir' haykırışıyla milli şahlanışın azim ve kararlılığını ortaya koyan, aralarında bulunmaktan müftehir olduğumuz Dadaşlara, Yahya Kemal'in 'Gönlüm, dilim, kanım ve mizacımla sizdenim' ifadesiyle minnet ve şükranlarımızı kaydetmek isteriz" dedi.

Milletvekili Aydemir, mesajının son bölümünde 15 Temmuz şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla andıklarını belirterek, "Rabbim hepimizi Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet ve Tek Devlet' imanında daim kılsın. Devletimizin dirliği, vatanımızın birliği, milletimizin bölünmez bütünlüğü ilelebet payidar olsun" niyazında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Manşet

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