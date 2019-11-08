Milletvekili Aydemir'den sert tepki

08.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:26

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ABD Temsilciler Meclisinin 1915 yılında yaşanan olayları 'Ermeni soykırımı' olarak tanımlamasını tarihe atılmış bir iftira olarak nitelediklerini belirterek, bu talihsiz yaklaşım ve kararı telin ettiklerini vurguladı.



AYDEMİR: 'REDDEDİYORUZ'



Aydemir, 'Bu yaklaşımları reddediyoruz. Temsilciler Meclisinin yaptığı da bir büyük halttır, hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ondan dolayı Meclisimizin aldığı karar çok yüksek bir karardır. O kararın altına imza atanları burada saygıyla, hürmetle anıyorum. 'dedi.



'TARİHİMİZDE ASLA SOYKIRIMI OLMAMIŞTIR'



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirilen Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay 2020 bütçe görüşmelerinde söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, ABD Temsilciler Meclisinde 29 ekim 2019'da alınan karara sert tepki gösterdi. Aydemir, Türk Milletinin tarihinde asla soykırım olmadığını, ötekileştirme anlayışının hiçbir vakit ifade bulmadığını belirtti.



AYDEMİR TARİHİ GERÇEKLERİ PAYLAŞTI



HDP Milletvekili Garo Paylan'ın konuşmasına değinen Milletvekili Aydemir, 'Ermeni komitacılar tarafından çok sayıda dedesi katledilmiş, yakılmış, gözleri oyulmuş birisi olarak içi acıyarak Garo Bey'i burada izledim, dinledim. Şimdi, "sureti haktan gözükmek" diye bir kavram var. Alttan alıp üste çıkmak, böyle bir şey yok arkadaşlar. Hakkı konuşacağız, hakikati orta yere koyacağız. Hak hakikat şu: Türk Milletinin tarihinde kırım diye bir olay yok, bırakınız soykırımı, kırım diye bir olay yok. Biz, bizden olmasa da kendimizi onların yerine koymayı hep bilmişizdir. "Onlar" dediğimiz o vakitler zaten bizi ifade ediyordu. Tıpkı bugün Markar Eseyan'ın esaslı bir Türk milletinin parçası olması gibi. Bizim için "öteki" kavramı hiç olmadı. Bize yamanmaya çalışılan bir büyük haksızlık, bir büyük vicdansızlıktır ve bu. Ne derlerse desinler, kaynaklar, üstelik ecnebi kaynakları 518 bin Türk'ün Ermeni çetelerince katledildiğini ifade ediyor. ' diye konuştu.



'TEMSİLCİLER MECLİSİNİN YAPTIĞI DA BİR BÜYÜK HALTTIR'



Milletvekili Aydemir, ' "Bunu Ermeniler yapmış." demiyoruz bakın, "Ermeni komiteciler, Hınçak, Taşnak çeteleri" yaptı diyoruz. Ama karşı taraf bütün bir milleti zan altında bırakıyor, zemmetmeye çalışıyor. Bunu reddediyoruz. Amerika Meclisinin, Temsilciler Meclisinin yaptığı da bir büyük halttır, hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ondan dolayı Meclisimizin aldığı karar çok yüksek bir karardır. O kararın altına imza atanları burada saygıyla, hürmetle anıyorum ve tarih boyunca da o imza sahipleri bu şekilde anılacaktır.' dedi.



'DİYARBAKIR ANNELERİNE YÜREĞİMİZİ SUNUYORUZ'



Bütçe görüşmeleri sunumunda Diyarbakır Annelerinin yaşadığı acıları dile getiren Milletvekili Aydemir, Ben her konuşmamda hususen altını çizeceğim. Ne olursa olsun, tekrar edeceğim ben. Diyarbakır'da vicdanları kanatan bir resim var, iki ayı aşkın zamandır orada analar, o yüksek varlıklar evlatları için canhıraş bir dert peşindeler, dertlerinin çözülmesi peşindeler. Allah aşkına, bunlara ses veren yok mudur ya! Bu nasıl vicdandır, bu nasıl görmezden gelmektir ya! Onlara yüreğimizi sunuyorum ben buradan; ak anlayış adına, ak kadro adına söylüyorum bunu. Şehitlerimiz, onları yüreğimizde taşıyacağız, onların aileleri baş tacımız olacak ilanihaye. Bunu da burada kayda geçiyorum. ' dedi.



AYDEMİR'DEN KAMU DENETCİLİĞİ KURUMU DEĞERLENDİRMESİ



Milletvekili Aydemir, Kamu Denetçiliği kurumu değerlendirmesinde, 'Kamu Denetçiliği Kurumu insana bakışımızı ifade eden esaslı bir kurumdur. Onun başında da yetkin, donanım sahibi, milletimizi her platformda hakkıyla temsil etmiş bir büyüğümüz var. Dolayısıyla oradan sadır olan, oradan açığa çıkan kararlar hep milletimizde böyle bir insani hasletleri yüksek tutmayı tedai ettiriyor, çağrıştırıyor. Onların da bütçesi hayırlı olsun. ' değerlendirmesini yaptı.



AYDEMİR'DEN AK DAVA TARİFİ



Konuşmasının son bölümünde AK Dava ve yaklaşımı tarif eden Milletvekili Aydemir, 'Dimağını "Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem." gerçeğiyle beslemiş; yüreğini "Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam; hele Hak namına haksızlığa ölsem tapamam." sabitesiyle beslemiş; ufkunu "Adam aldırmada 'geç git' diyemem, aldırırım; çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar, kaldırırım, zalimin hasmıyım amma severim mazlumu." rotasıyla belirlemiş prototip ak kadro. Sayın Cumhurbaşkanımız şahsında çok böyle somutlaşmış bir tariftir bu. Dolayısıyla buradakiler de elbette esaslı ak kadronun müntesipleridir. Kendilerine bütçelerinin hayırlı olmasını diliyorum. ' dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA