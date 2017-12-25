Milletvekili Açıkgöz, Kozaklı'da İncelemelerde Bulundu

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Kozaklı ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.



Açıkgöz, Kazıklı ilçesinde Hükümet Konağı inşaatını gezerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Ziyaret programında tadilat çalışmaları yapılan Kazıklı Spor Salonunda incelemede bulunan Açıkgöz, daha sonra AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret etti.



Açıkgöz, partiyi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kozaklı'ya yeni bir hastane yapılması için gerekli çalışmalara başlanıldığını, 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak hastane inşaatına kısa sürede başlanacağını belirtti.



Kozaklı'ya yakışır modern yapılar nitelikli ve kaliteli hizmetin, 15 yıldır olduğu gibi sürekliliği için çaba sarf ettiklerini ifade eden Açıkgöz, "İlçeye yakışır hastanemizi en kısa sürede inşa edeceğiz. 'Hedef 2023 Güçlü Türkiye' sloganıyla çıktığımız kutlu yolda Nevşehir'imizin de kalkınması, gelişmesi, büyümesi için çalışıyoruz." dedi.