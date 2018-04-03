Millet-i Sadıka'dan İhanete

Gazeteci Sevda Güneş, Rusların Kafkaslardaki yüzlerce yıllık planlarının günümüze yansımalarını anlattı. Bakü Katliamının 100. Yılında Ermenistan'daki durum ve işgal altındaki Karabağ izlenimlerini aktaran Güneş, ABD Başkanı Trump'ın bu yılki 24 Nisan Törenlerinde sözde Ermeni soykırımını tanıyacağının beklenildiğini söyledi.

Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü Sevda Güneş, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi'ne konuk oldu.

Ermenistan ve Karabağ izlenimlerini dinleyicilere görüntüler eşliğinde aktaran Güneş, günümüzde Ortadoğu'daki gelişmelerin Rusların 100 yıl önce Kafkaslardaki planlarının yansıması olduğunu ifade etti. Kafkaslar, Ermenistan, Bakü ve Karabağ'ın tarihi sürecini bilmeden Ortadoğu'nun anlaşılamayacağını söyleyen Gazeteci Sevda Güneş,"Fotoğrafa geniş perspektifte bakarsanız hiçbir şeyin tesadüfi olmadığını aksine yüzyıllar öncesine Rus Çarlığına sonrasında politikaları devam ettiren Lenin'e dayandığını görürsünüz" dedi.

Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği'nde düzenlenen toplantıya çok sayıda dinleyici katıldı. Sunum öncesi bir konuşma yapan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, 31 Mart 2018 yılında Bakü'de Ermeni destekli Kızılordu askerlerinin katlettiği 14 binden fazla Azerbaycan Türkü'nü rahmetle andı.

Trump'ın soykırım kozu

Ermenistan ve Karabağ izlenimleri öncesi yakın zamanda yaşanan gelişmeleri anlatan Güneş, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının tesadüfi olmadığını ifade etti. Türkiye'nin Ortadoğu'da ABD'nin planlarını altüst ettiğini anlatan Güneş, "Trump, Tel Aviv'deki büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararının ardından BM'de, daha sonra Afrin Operasyonu ile Suriye'de istediğini alamadı. Her yıl 24 Nisan tarihinde Erivan'da düzenlenen sözde soykırım törenleri öncesi ABD'nin tavrı merakla beklenirdi. Trump'ın Türkiye'den yediği tokatların acısını bu yıl sözde soykırımı tanıyarak azaltacağı öngörülüyor" dedi.

Günümüzde Ortadoğu'da ki gelişmelerin Rusya'nın yüzlerce yıllık Kafkaslar politikasının devamı olduğunu ifade eden Güneş konuşmasını söyle sürdürdü;

"Rusya, sıcak denizlere inme politikasını geçmişte Osmanlı ile Müslüman Türklerin arasındaki bağı kopararak başlattı. Büyük Ermenistan vaadiyle Ermenileri Kafkaslara yerleştirerek Müslüman Azerbaycan Türklerine karşı kışkırttı. Katliamlar Osmanlı Kafkas Ordusu'nun müdahalesine rağmen devam etti yıllarca.

Rusya Kafkaslarda istediğini aldı ve Ermenilere kendi bünyesinde bir uydu devlet kurdurdu. Artık önünde tek engel kalmıştı, onu da Türkiye ile Türk coğrafyasının bağını sağlayan Karabağ'dı. Üç yıl boyunca Laçin Koridorunda karayolu inşa eden Rus ve Ermeniler, Karabağ'ı işgal ederek 1 milyondan fazla Azerbaycan Türkünü topraklarından ettiler.

Bölge hala sıcak

Karabağ'ın işgal edilmesi ve yaşanan katliamın ardından Türkiye Ermenistan ile diplomatik bağını kopardı, sınır kapılarını kapadı. Ancak sorun hala devam ediyor. Nahcivan ve Karabağ taraflarında ki sınıra yakın köyler tehlike altında. Sürekli taciz ateşine maruz kalan köylerde evlerin duvarları kurşun izleri ile dolu. Karabağ'da ise boşaltılan Türk köylerine Ermeniler yerleştirilmiş. Yalnızca atış menzilinde olan köyler boş, Azerbaycan askerlerinden çekinildiği için buralara Ermeniler yerleşememiş. Bu köylerden birine girdik. Köylüler acele ile her şeylerini bırakarak kaçmak zorunda kalmışlar, görüntü içler acısı.

Sözde soykırım törenleri

Her yıl 24 Nisan tarihinde Erivan'da düzenlenen sözde soykırım törenlerine dünyanın dört bir tarafından bir milyona yakın Ermeni katılıyor. Sabah saatlerinden itibaren yüzbinlerce Ermeni, özellikle çocuklarını da yanlarına alarak törenlere gidiyor. Devlet ve askeri erkanın ardından vatandaşlar sözde soykırım anıtına karanfiller bırakarak kinlerini tazeliyorlar. Türkiye aleyhine yazıların yer aldığı pankartlar ve Türk Bayraklarının yakılma görüntüleri her yıl tekrarlanıyor.

Türk düşmanlığı devlet politikası haline gelmiş. Okul öncesinden itibaren Türk ve Türkiye düşmanlığı tüm eğitim müfredatında işleniyor. Kilise korolarında çocuklara düşmanlık içeren ilahiler ezberletiliyor. Karabağlılar Azerbaycan Türkleri ile birlikte yaşamanın artık mümkün olmayacağı görüşünde."Araya kan girdi" diyorlar. Erivan'da yaşayanlar ise daha ılımlı, Türkiye ile normalleşme sürecinin devam etmesinden yanalar. Diyaspora, özür ve sözde soykırımın tanınması hayali ile uluslararası platformda mücadele ediyor.

Görüntüler eşliğinde anlattı

Gazeteci Sevda Güneş, Ermenistan ve Karabağ izlenimlerini görüntülerle destekledi. Nahçivan'da Ermeni askerler tarafından delik deşik edilmiş köyler, kendi öz vatanlarında mülteci durumuna düşen Azerbaycan Türkleri, Karabağ'daki Rus askeri birlikleri, terkedilmiş Türk köyleri, sözde soykırım törenlerinde ki Türk düşmanlığı ve diğer detaylar katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Sunum sonrası Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş Sevda Güneş'e teşekkür belgesi takdim ederek, bu izlenimlerin özellikle okullarda genç nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. - ERZURUM