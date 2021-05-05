Millet Bahçesi'nin yapımı, 'Tam kapanma' sürecinde de hız kesmeden devam ediyor
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Millet Bahçesi'nin yapımı, 'Tam kapanma' sürecinde de hız kesmeden devam ediyor

Millet Bahçesi'nin yapımı, 'Tam kapanma' sürecinde de hız kesmeden devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya Millet Bahçesi'nin yapımı, 'Tam kapanma' sürecinde de hız kesmeden devam ediyor.

Kütahya Millet Bahçesi'nin yapımı, 'Tam kapanma' sürecinde de hız kesmeden devam ediyor.

Şehirdeki yeşil alan miktarının artırılması anlayışı doğrultusunda TOKİ tarafından Evliya Çelebi Mahallesi'ne yapılmakta olan Millet Bahçesi'nin inşaatı devam ediyor. 100 bin metrekare alana kurulacak olan 40 milyon TL bedelli Millet Bahçesi, 400 günde tamamlanacak.

Şantiye Şefi Veysel Karan, Kütahya'ya Türkiye'nin en iddialı Millet Bahçesi'ni inşa edeceklerini ifade etti. İnşaatın, Koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden 'Tam kapanma' sürecine rağmen hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Karan, "Hazine arazisi üzerine kurulacak 100 bin metrekare büyüklüğe sahip Kütahya Millet Bahçesi; içerisinde barındıracağı Millet Kütüphanesi, çini satış binası, otoparkı, mescidi, yürüyüş parkurları, dinlenme alanları, bisiklet ve koşu yollarıyla 7'den 70'e tüm vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek. Bin 66 metre alana sahip Millet Kütüphanesi ile gençlere hem sosyalleşme hem de kültürel anlamda gelişme imkanı sunulacak millet bahçesinde, 8 bin 918 metrekare alana sahip 700 araç kapasiteli kapalı otopark da önemli bir ihtiyacı karşılayacak" diye konuştu.

Kütahya Milet Bahçesi inşaatı İHA tarafından havadan da görüntülendi. - KÜTAHYA

Millet Bahçesi'nin yapımı, 'Tam kapanma' sürecinde de hız kesmeden devam ediyor
Millet Bahçesi'nin yapımı, 'Tam kapanma' sürecinde de hız kesmeden devam ediyor
Millet Bahçesi'nin yapımı, 'Tam kapanma' sürecinde de hız kesmeden devam ediyor
Millet Bahçesi'nin yapımı, 'Tam kapanma' sürecinde de hız kesmeden devam ediyor
Millet Bahçesi'nin yapımı, 'Tam kapanma' sürecinde de hız kesmeden devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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