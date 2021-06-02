Millet Bahçesi'nin İhalesi 31 Ağustos'ta
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Millet Bahçesi'nin İhalesi 31 Ağustos'ta

Millet Bahçesi'nin İhalesi 31 Ağustos'ta
Habermetre - Haberler | Toplum

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Ankara'nın en büyük Millet Bahçesinin Keçiören'e inşa edileceğini ve ihalesinin de 31 Ağustos'ta yapılacağını söyledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Ankara'nın en büyük Millet Bahçesinin Keçiören'e inşa edileceğini ve ihalesinin de 31 Ağustos'ta yapılacağını söyledi. Altınok, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un ilçemizi ziyareti sırasında hizmete açtığımız ve hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizle ilgili istişarelerde bulunduk. Bağlum bölgemize inşa edeceğimiz 436 bin metrekarelik Millet Bahçesi için de çalışmalarımızı hızlandırdık. İhalemizi 31 Ağustos'ta yaparak Ankara'ya nefes aldıracak olan Millet Bahçemiz için ilk kazmayı vuracağız. " dedi.

70 MİLYON TL'LİK YATIRIM DEĞERİ

Keçiören Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde yürütülecek olan çalışmayla büyük bir rekreasyon alanını Başkent'e kazandırmış olacaklarının altını da çizen Altınok, "Ankara'ya Atatürk Orman Çiftliği'nden daha büyük bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Bu projemiz Ankara'ya nefes aldıracak çok büyük bir akciğer olacak. Ankara'nın en büyük Millet Bahçesi Keçiören'de yer alacak. Şehrimizi bir cazibe merkezi haline getirecek projemiz Bağlum bölgemizin gelişmesi için de büyük bir önem taşıyor. Önümüzdeki yılsonuna kadar da bu projemizi tamamlayarak yatırım değeri yaklaşık 70 milyon TL olan eserimizi hizmete açacağız. " ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok ayrıca Keçiören'e gerçekleştirdiği ziyaretle ilçedeki projeleri destekleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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