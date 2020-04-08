Mili Uydumuz "Rasat" 9 yaşına giriyor
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Mili Uydumuz "Rasat" 9 yaşına giriyor

Mili uydumuz "Rasat" 9 yaşına giriyor Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu, Uzay tarafından tasarlanıp üretilen "Rasat" 4 ay sonra uzaydaki 9 yılını dolduruyor.

08.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:56

Mili uydumuz "Rasat" 9 yaşına giriyor

İSTANBUL - Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu, Uzay tarafından tasarlanıp üretilen "Rasat" 4 ay sonra uzaydaki 9 yılını dolduruyor. 17 Ağustos 2011'de Rusya'dan fırlatılan Rasat bugüne kadar, Dünya çevresindeki yörüngesinde 42 bin üzerinde tur atıp 2 bin 800 üzerinde görüntüleme görevini başarı ile gerçekleştirdi.

Dünyanın çevresindeki yörüngesini 98 dakikada tamamlayan Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu "Rasat" 24 saatte 14 tur atıyor. Rusya'dan Dünya'nın 700 kilometre uzaklığındaki yörüngesine 17 Ağustos 2011 tarihinde fırlatılan Rasat 4 ay sonra uzayda 9 yılını dolduruyor. Tasarım ömrü 3 yıl olmasına rağmen teknik donanımında hiçbir sorun olmayan uydunun 9 yılı doldurması Türk Mühendislerinin başarısını gözler önüne seriyor. Görev süresi boyunca Dünya çevresindeki yörüngesinde 42 bin üzerinde tur atıp 2 bin 800 üzerinde görüntüleme görevini başarı ile gerçekleştirdiği belirtildi. Uydu görev süresince Dünya üzerinde 15 milyon kilometrekareden fazla bir alanı tarayarak görüntüleme görevi gerçekleştirdiği açıklandı. Rasat ile barajlarda su çekilmesi var mı, yeni inşaat yapılaşmaları oluyor mu uzaydan görüntülenebildiği öğrenildi. Ayrıca Büyük yangınlardan yanardağ patlamalarına ve selin oluşturduğu görüntülerden yeryüzünün eşsiz doğal manzaraları yüksek çözünürlüklü kameralar ile görüntüleniyor.

Dünyanın 4 bir yanından eşsiz görüntüler

Rasat uydusu tarafından KKTC'de Beşparmak Dağlarındaki Türk Bayrağı motifi Dünya'dan 700 kilometre uzaklıktan görüntülendi. Madagaskar, Bombeotoke Körfezi'nde çekilen görüntülerde doğanın eşsiz güzelliği gözler önüne serildi. İstanbul Boğazından kayıt edilen görüntülerde ise boğazdaki alglerin renk değiştirmesi nedeniyle olan renk cümbüşü ortaya çıktı. Çanakkale Boğazı'nda çekilen görüntülerde ise Kanola tarlalarının sapsarı görüntüsü net bir şekilde gözüküyor. İstanbul Yeni Havalimanı'nın inşa süreçleri ise uzaydan Rasat tarafından kayıt edildi. Sicilya'da bulunan Etna Yanardağı, 4 Aralık 2017 tarihinde Amerika'nın Kaliforniya Eyaleti'nin birkaç noktasında birden başlayan orman yangınları, Dubai Dünya ve Palmiye Adaları, St Petersburg gibi birçok yerin çekilen görüntüleri yayınlandı.

"Rasat" 3 ay sonra 9 yılını tamamlamaya doğru ilerliyor

Uzayda 9 yılı doldurmaya doğru ilerleyen RASAT Araştırma Uydusu, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde üretilen, ilk yerli üretim yer gözlem uydusu olma özelliği taşıyor. Güneş'e eş zamanlı dairesel yörüngesinde, 700 km irtifada uçarak görevini gerçekleştiriyor. 7.5 m pankromatik, 15 m çok bantlı uzamsal çözünürlükte (pushbroom) kamerası ile görüntüler elde ediyor. Kullanım ömrü 3 yıl olarak tasarlanan RASAT, 30 km'lik şerit genişliği ile 960 km uzunluğunda şerit görüntüleyebiliyor. Kutupsal yörüngesi sebebiyle Dünya'nın her yerinden görüntü alınabilmektedir. TÜBİTAK UZAY tesislerinde bulunan yer istasyonundan kontrol edilen uydu, günde 4 kez Türkiye üzerinden geçmektedir.

Mili Uydumuz 'Rasat' 9 yaşına giriyor

Kaynak: İHA

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Mili Uydumuz "Rasat" 9 yaşına giriyor
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