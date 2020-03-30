Mİlaslı hayırsever kardeş 20 bin adet maske alıp dağıttı
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Akarca, Milas, Güncel

Mİlaslı hayırsever kardeş 20 bin adet maske alıp dağıttı

Milaslı iş adamları Namık ve Mehmet Ali Akarca kardeşler, Korona virüs salgınıyla iç piyasada bulunması ve temini oldukça zor olan korunma maskelerinden kendi imkanlarıyla 20 bin adet alarak, Milas'taki sağlık personelleri başta olmak üzere kurum çalışanlarına dağıttı.

30.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:03
Mİlaslı hayırsever kardeş 20 bin adet maske alıp dağıttı

Milaslı iş adamları Namık ve Mehmet Ali Akarca kardeşler, Korona virüs salgınıyla iç piyasada bulunması ve temini oldukça zor olan korunma maskelerinden kendi imkanlarıyla 20 bin adet alarak, Milas'taki sağlık personelleri başta olmak üzere kurum çalışanlarına dağıttı.

Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yer alan Asin Farm Çiftliği sahibi Namık Akarca ve kardeşi iş adamı Mehmet Ali Akarca, kendi imkanlarıyla 20 bin adet maske temin ettiler.

Kıyıkışlacık'ta ikamet eden ve emlakçılık yapan İsrafil Gürsoy aracılığı ile maskeleri Milas'a ulaştıran Akarca kardeşler adına açıklama yapan Mehmet Ali Akarca, "Biz bu bölgenin insanlarıyız. Her fırsatta imkan buldukça birşeyler yapmanın çabası içerisindeyiz. Malum şuanda ülkemizde de görülmeye başlanılan koronavirüse karşı devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Fakat bizim gibi imkanı olanların da ellerini taşın altına koyması gerektiğini düşünerek kendi imkanlarımız el verdiğince maske temin ettik. Bu maskelerin de şuanda görevi başında olan başta İlçe Sağlık Müdürlüğü, devlet ve özel hastaneler, jandarma ve emniyet personellerine, basın mensuplarına, 65 yaş üzeri bireylere hizmet veren personellere ulaştırmaya çalıştık" dedi.

Dağıtımı yapılan maskelerin 3 katlı ve tek kullanımlık olmasına rağmen 60 derecelik sıcaklıkta kendini temizlediğini ifade eden Akarca, "Biz aslında bir farkındalık oluşturmak istedik. Bölgemizde benzer çalışma yapmak isteyenlere elimizden gelen yardımları da yapmaya hazırız. Hep birlikte birşeyler yapmaya çalışırsak bu süreçten daha az zarar göreceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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