Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (6)
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Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (6)

Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (6)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SANTRALDE ALINAN ÖNLEMLERLE YANICI MADDELER TAHLİYE EDİLDİ Muğla Milas'ta devam eden orman yangını, Bağdamları Mahallesi'nde bulunan ve Türkiye'nin 30'uncu büyük elektrik ve 4'üncü büyük linyit santrali olan Kemerköy Termik Santrali'ni tehdit edince, her ihtimal gözönünde bulundurularak...

SANTRALDE ALINAN ÖNLEMLERLE YANICI MADDELER TAHLİYE EDİLDİ 

Muğla Milas'ta devam eden orman yangını, Bağdamları Mahallesi'nde bulunan ve Türkiye'nin 30'uncu büyük elektrik ve 4'üncü büyük linyit santrali olan Kemerköy Termik Santrali'ni tehdit edince, her ihtimal gözönünde bulundurularak önlemler alındı. Yangının sıçramasını engellemek amacıyla santral çevresine hendekler kazıldı. Gündüz saatlerinde santralde bulunan yanıcı maddeler ve hidrojen tankları boşaltılırken, görevli personel de tahliye edildi.

ALEVLER HENDEKLERİ ATLADIÖğlen saatlerinde 500 metre mesafeye kadar yaklaşan alevlerin santrale sıçramasını önlemek için hendek kazılarak önlem alınmasına rağmen, saat 21.00 sıralarında yangın termik santralin bahçesine girdi. Güvenlik önlemleri kapsamında, beklemede olan ekipler alevlerle mücadale başlatırken, bölgede elektriklerin kesildiği öğrenildi. Yangınla yoğun şekilde mücadele veren ekiplerin, bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadığı belirtildi. Olası bir faciaya karşın bölgede çok sayıda ekibin de hazır olarak beklediği kaydedildi.BAŞKAN TOKAT: ALEVLER TERMİK SANTRALE GİRDİ, SİRENLER ÇALIYOR

Milas Belediye Baykanı Muhammet Tokat ise sosyal medyadan yangının santrale sıçradığını duyurdu. Paylaşım yapan Tokat, "Alevler termik santrale girdi… Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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