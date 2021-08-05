Son dakika haberi! Milas'taki yangında evi hasar gören kadın, yaşadıklarını gözyaşıyla anlattı
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Son dakika haberi! Milas'taki yangında evi hasar gören kadın, yaşadıklarını gözyaşıyla anlattı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen 75 yaşındaki Sebahat Karabacak, büyük bir afet yaşadıklarını belirterek, "Geleceğimiz, hayallerimiz, umudumuz yandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen 75 yaşındaki Sebahat Karabacak, büyük bir afet yaşadıklarını belirterek, "Geleceğimiz, hayallerimiz, umudumuz yandı." dedi.

Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde devam ediyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen arazözler ve itfaiye ekipleri de geniş bir alanın etkilendiği yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor.

Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

Türkevleri Mahallesi'nde yangın nedeniyle tedbir amaçlı alandan uzaklaştırılan bazı vatandaşlar, yaşananları gözyaşlarıyla izledi.

Mahalledeki evi zarar gören 75 yaşındaki Sebahat Karabacak da alanı terk etmek zorunda kaldı.

Söndürme çalışmalarının ardından tekrar bölgeye gelen Karabacak, evinin tamamen yandığını görünce kızına sarılıp gözyaşı döktü.

"İğneden ipliğe her şeyim yandı"

Karabacak, AA muhabirine, eşinin vefat etmesinin ardından yalnız kaldığını, kızının ise Ankara'da yaşadığını söyledi.

Alevlerin evinin bulunduğu yamacın eteklerinden hızla yayıldığını görünce çok korktuklarını dile getiren Karabacak, komşularının evinin yanmaya başlamasıyla kendilerinin de bölgeden uzaklaştığını belirterek, "Yuvam burada yandı. Bütün birikimimi harcadığım evimin yanışını çaresizlik içinde izledim. Evimde hiçbir eşya kullanılacak durumda değil. İğneden ipliğe her şeyim yandı." dedi.

"Ömrümde böyle bir yangın görmedim"

Eşinden kalan emekli maaşıyla geçindiğini ve ne yapacağını bilemediğini anlatan Karabacak, "Ömrümde böyle bir yangın görmedim. Burada yanacak bir şey de yoktu ama bir anda evimiz ve etraf alev topuna döndü. Hiç böyle bir şey yaşamadım. Büyük bir afet yaşadık. Geleceğimiz, hayallerimiz, umudumuz yandı. Öylece baktık." diye konuştu.

Karabacak, evindeki eşyaların çoğunu yeni aldığını ve taksitlerini ödemeye devam ettiğini kaydetti.

Son dakika haberi! Milas'taki yangında evi hasar gören kadın, yaşadıklarını gözyaşıyla anlattı
Son dakika haberi! Milas'taki yangında evi hasar gören kadın, yaşadıklarını gözyaşıyla anlattı
Son dakika haberi! Milas'taki yangında evi hasar gören kadın, yaşadıklarını gözyaşıyla anlattı
Son dakika haberi! Milas'taki yangında evi hasar gören kadın, yaşadıklarını gözyaşıyla anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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