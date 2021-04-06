Milas'ta Mahalle Muhtarlığı Derneği'nin seçimi yapıldı

Milas Mahalle Muhtarları Derneği'nin olağan üstü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Milas Mahalle Muhtarları Derneği'nin olağan üstü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Hacıilyas Mahalle Muhtarı Mehmet Çoban ile Ören Mahalle Muhtarı Bekir Keser'in başkanlık için yarıştığı genel kurulda birlik beraberlik mesajları verildi. Yapılan seçimleri ise mevcut başkan Mehmet Çoban'ın listesi kazandı.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda saat 10'da başlayan genel kurul divan heyetinin yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Yönetim kurulu, denetim kurulu faaliyet raporlarının okunması ve dernek tahmini bütçesinin görüşülmesinin ardından ise Milas Mahalle Muhtarları Derneği Başkan Adayı Ören Mahalle Muhtarı Bekir Keser ve mevcut başkan Hacıilyas Mahalle Muhtarı Mehmet Çoban birer konuşma yaptı. Yapılan konuşmalardan sonra Keser ve Çoban yönetim kurulunda yer alan isimleri tanıttı. 127 üyesi bulunan Milas Mahalle Muhtarları Derneği'nin genel kurulunda oy kullanma işlemi sona erdikten sonra sayımlar başladı.

Kullanılan 121 oyun 77'sini Mehmet Çoban'ın listesi alırken, Bekir Keser'in listesi 43 oy aldı. 2 dönemdir Milas Mahalle Muhtarları Derneği'nin başkanlığını yapan Mehmet Çoban 3'üncü dönem için de üyelerinin büyük bir bölümünden onay alarak yeniden başkan seçildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı