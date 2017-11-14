Milas'ın Fay Haritası Çıkarılacak
Dokuz Eylül Üniversitesi, Milas Belediyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Milas İlçe Temsilciliğinin yaptığı istişareler sonucu, Milas’a beklenen müjdeli haber geldi.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Milas Belediyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Milas İlçe Temsilciliğinin yaptığı istişareler sonucu, Milas'a beklenen müjdeli haber geldi. Milas'ın çıkarılacak olan fay haritası ile birlikte, mevcut ve yeni yapılaşmalarda artık önlem alınabilecek.
Birinci derece deprem bölgesinde yer alan ve aktif fayların bulunduğu Milas için beklenen müjdeli haber nihayet geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Milas Belediyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Milas İlçe Temsilciliğinin gerçekleştireceği çalışmalar sonrasında, Milas'ın fay haritası çıkarılacak.
Oluşturulacak olan fay haritasıyla birlikte; mevcut ve yeni yapılaşmalarda aktif faylara göre önlem alınması planlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde, Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi aynı zamanda Deprem Araştırma Uygulama Merkezi (DAUM) Başkanlığını yapan Prof Dr. Hasan Sözbilir'e ziyaret gerçekleştiren; Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Jeoloji Mühendisleri Odası Milas İlçe Temsilcisi Jeoloji Mühendisi Azmi Peker, Prof. Dr. Sözbilir'le Milas'ın deprem gerçeği hakkında görüşme yaptı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımla, yapılan istişareler sonucu Milas'ın aktif fay haritasının çıkacağı müjdelendi.
Buna göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi aynı zamanda Deprem Araştırma Uygulama Merkezi (DAUM) Başkanlığını yapan Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve ekibinin önderliğinde; Milas JMO İlçe Temsilciliğinin destekleri ile Milas ve çevresindeki yerleşim alanlarının mikro bölgelendirme (jeolojik ve jeoteknik etüt) çalışmaları Milas Belediyesince yaptırılacağı öğrenildi.
21 Temmuz'da yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, yoğun çalışmalar yapan JMO Milas Temsilciliği; oluşabilecek depremler için Milas ve çevresinde aktif fay hatlarının bulunduğuna ve Milas'ın acilen bir fay haritasının çıkarılması gerektiğine dikkat çekmişti.
Türkiye'de örnek teşkil edecek olan Milas'ın fay haritasının çıkacağı müjdesinin üzerine, konuyla ilgili görüşlerini sorduğumuz Jeoloji Mühendisleri Odası Milas İlçe Temsilcisi Jeoloji Mühendisi Azmi Peker ve Temsilci Yardımcısı Jeoloji Mühendisi Erkin Altunay şunları aktardı: "AFAD verilerine göre, 21 Temmuz 2017 günü, saat 01.31'de Gökova Körfezi'nde Mw=6.6 büyüklüğünde ve 6-10 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, Gökova depremi başta Muğla iline bağlı Bodrum, Datça ve Marmaris olmak üzere, Kos Adası'nda şiddetli hissedilmiş ve deprem sonrasında Bodrum güney kıyılarında küçük ölçekli tsunami dalgaları oluşmuştur. Ana şoktan sonra büyüklüğü Mw=5'e erişen 500 den fazla artçı deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerden bir kısmı ana şokun sismik kaynağını oluşturan ve ana faya bağlı olan ikincil fay kollarında gelişmiştir. Meydana gelen ana şok ve artçı deprem verilerine göre, Gökova Körfezi depreminde denizin içinde kalan ve Kos Adası'na kadar uzanan 20-25 km uzunluğundaki bir fay segmenti kırılmıştır. 21 Temmuz 2017 tarihinden sonra Milas ve çevresinde olan depremler sonucunda bir kez daha deprem gerçeğiyle ilçemiz karşı karşıya bırakmıştır. Türkiye'de deprem gerçeği artık kaçınılmaz son olup her geçen bu gerçekle yaşamasını öğrenmek ve tedbir almak zorundayız. Yaşadığımız kent olan Milas ve çevresi deprem yönünden oldukça aktif faylar bulunmaktadır. Milas İlçemiz kuzeyinde ve güneyine bulunana Karakuyu Fay Segmenti ve Beçin Fay Segmenti adı verilen aktif 2 (iki) fay zonunun denetimi altındadır. Yaşanan bu depremler sonucunda Milas'ta deprem yaratabilecek bu 2(iki) fay olan Karakuyu Fay Segmenti ve Beçin Fay Segmenti'nin haritalanması ve bu yapılacak mikro bölgelendirme çalışmalarının başlatılması hususunda toplumda büyük bir istek olduğu görülmüştü."
Revize edilecek olan faylarla birlikte, Milas'ta büyük bir çalışmaya imza atılacağını kaydeden Peker ve Altunay, açıklamalarında son olarak şunları söyledi: "Bu çalışma Milas'ın yeniden yapılanmasında büyük önem taşıyor. Bu çalışma ile Milas ve çevresinde aktif yani deprem üretebilecek fayların haritalanarak mevcut yapılaşmada ve yapılacak yeni yapılaşmalarda önlem alınabilecek.
Bu Jeolojik-Jeoteknik Çalışmalarda ayrıca Deprem Master Planı oluşturulacak. Olası bir depremde şehrin hangi önlemleri alacağı ve nasıl davranılacağı belirlenecek. Harita Türkiye'de örnek teşkil edecektir. Bütün bu çalışmalarda her zaman destek olan Milas Belediye Başkanımız Muhammet Tokat'a vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederiz."
Meydana gelen deprem sonrasında yaşanan olumlu gelişmeler sonrasında vatandaşlar, Milas Belediyesine ve JMO Milas Temsilciliğine teşekkür ederek: "Toplumu ilgilendiren ve toplumda sürekli kaygı ve panik havası oluşan ilçemizin deprem gerçeği ile ilgili sorumluluğu alan ve yerine getiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a ve Jeoloji Mühendisleri Odası Milas İlçe Temsilcililiği yöneticilerine teşekkür ederiz. Meydana gelecek olan fay haritası ile birlikte, artık yapılarımız daha güvenli hale gelecek." dediler. - MUĞLA