Milano podyumlarında bir Türk kızı

Sadece güzel değil, iş disiplini yüksek, sosyal zekası kuvvetli biri o. Katıldığı Miss Turkey'de derece alamadı ama şimdi Türk kızlarını Milano'da temsil ediyor. Zaten uluslararası moda haftalarında boy göstermek için gerekli en son şeyin hokka burun-sırma saç gibi klasik 'güzellik' ögeleri olduğunu çoktan kavramış bir nesilden geliyor... Yolun henüz çok başında olsa da geleceği pek ışıklı Betül Ekşi'yle tanışın. Çünkü 'tavrı', nice güzel işler yapacağının sinyallerini veriyor...

D&G defilesinde olmanız bir tesadüf olmasa gerek...

Modellik gerçekten emek verilmesi gereken bir meslek. Dışarıdan sadece çıkıp podyumda yürüdüğümüz sanılabilir ama oraya gelebilmek için o kadar çok aşamadan geçiyoruz ki...

Hangi aşamalar bunlar?

Düşünün, defilelere katılmak için Milano'ya 3 bin civarında model geliyor. Fakat burada herkes her işin cast seçmelerine katılamıyor bile. Seçilmek için gittiğiniz yere bile önceden seçilmiş olmanız gerekiyor. D&G defilesinde bu sezon toplam 103 model yürüdü. Cast seçmelerine kaç kişinin katılmış olabileceğini az çok tahmin edebilirsiniz. Yüzlerce model arasından sıyrılabilmek benim için ayrıca gurur verici.

Modellik kariyerine nasıl başladınız?

İstanbul'da Fashion Week'te.

Küçüklük hayaliniz miydi model olmak?

Evet. Şöyle bir an hatırlıyorum: Annemin topuklu ayakkabılarını giymişim, yürüyorum ve "Ben manken olacağım" diyorum. Küçüklüğümden beri içimde varmış.

TAVRI OLAN MODELLER...

Sporla aranız nasıl?

Eski voleybolcuyum. 12 yaşında başladım, yaklaşık 8 yıl oynadım fakat sakatlandığım için bırakmak zorunda kaldım. Sporun yeri bende çok ayrı, son bir yıldır da düzenli olarak pilates yapıyorum.

Türkiyeli modellerin son yıllardaki başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizden önce Öykü Baştaş da yürümüştü Milano podyumlarında...

Onlarla gurur duyuyorum. Umarım çoğalırız. Yurtdışında çalışabilmenin imkansız olmadığını gösterebilmiş olmak iyi hissettiriyor.

En beğendiğiniz modeller kimler?

Tabii ki arkadaşlarım. Her birinin işine nasıl değer verdiğini, emek harcadığını bizzat bildiğim için saygım sonsuz. Dünyadaysa Adut Akech Bior, Aylah Peterson, Aleyna Fitzgerald, Rianne Van Rompaey ve Steinberg.

Nesi farklı bu isimlerin?

Tavırları. Kendi tavrı olan modelleri seviyorum.

"Defilesinde yer almazsam gözlerim açık gider" dediğiniz bir marka var mı?

Beni tanıyan herkes hemen tahmin edebilir: Saint Laurent.

Formunuzu korumak için bir sırrınız var mı?

Maalesef yok, kilo alamayan o gıcık tiplerdenim. Pizza ve makarnaya bayılıyorum.

TÜRK MODELLER AVRUPA'YA NASIL GİDİYOR?

"Cast seçmelerine katılabilmeniz için Milano'da bir ajansınız olması gerekiyor. Benim İstanbul'daki ajansım New Models, Paris, Milano, New York, Londra gibi şehirlerde beni temsil ediyor. Yaptığım bütün işleri içeren bir dokümanı, podyumda yürüdüğüm ve kendimi İngilizce olarak tanıttığım videoları uluslararası moda haftalarının seçmelere yolluyor."

NOSTALJİK ESİNTİLER

Pandemi nedeniyle iki yıldır fiziksel olarak yapılamayan Milano Moda Haftası'nda bu yıl 70 defile düzenlendi. Dua Lipa, Naomi Campbell ve Kate Moss'un da katıldığı defilelerde ayrıca Gigi Hadid, Irina Shayk, Lourdes Leon gibi isimler de podyumdaydı.

Hürriyet - Magazin Haberleri