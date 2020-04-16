Mil Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcılığına Fatma Gökalp getirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Mil Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcılığına Fatma Gökalp getirildi - Haberler
Diyarbakır, Türkiye, Güncel

Mil Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcılığına Fatma Gökalp getirildi

Manevi, İlkeli, Liyakatli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Mil Sağlık-Sen) Genel Başkan Yardımcılığına Fatma Gökalp getirildi.

16.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:18
Mil Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcılığına Fatma Gökalp getirildi

Manevi, İlkeli, Liyakatli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Mil Sağlık-Sen) Genel Başkan Yardımcılığına Fatma Gökalp getirildi.

Mil Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Fatma Gökalp, sendikanın Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. Gökalp, "Öncelikle beni bu göreve layık gören, başta Genel Başkanımız Şenol Gemici olmak üzere, tüm genel merkez yönetimcilerimize en samimi duygularımla teşekkür ediyorum. Mil Sağlık-Sen olarak ilk günden bu yana çeşitli platformlarda dile getirdiğimiz gibi, din, dil, ırk ve dünya görüşü ayrımı yapmaksızın, emek ve alın terinin hak ettiği değeri bulma noktasında bugüne kadar nasıl gayret ettiysek, aynı şevk heyecanla yolumuza devam edeceğiz. Sen ben değil, biz düşüncesiyle hareket edecek, ortak paydamıza insanımızı alıp, gönül eksenli çalışmalarımızı, ülkemiz çapında sürdüreceğiz" dedi.

"Sağlık çalışanlarımıza destek olmalıyız"

Dünya genelinde etkili olan korona virüs ile mücadelede, Türkiye'de sağlık çalışanlarının tarih yazdığına dikkati çeken Gökalp, şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere dünyada can almaya devam eden korona virüs bulaşıcı salgın hastalık nedeniyle, ülkemizde de birçok vatandaşımız vefat etti. Bu zorlu süreçte cansiperane bir şekilde görevlerini icra eden mesai kavramı gözetmeksizin gece-gündüz demeden çalışıp çabalayan sağlık çalışanlarımızı ne kadar övsek azdır. Biz zaten Türkiye olarak büyük bir aileyiz, hepimiz bu ailenin fertleriyiz. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız başta olmak üzere, devletimin bütün kurumları, kırmızı alarm ilan ederek, virüs ile mücadelede topyekun bir seferberlik başlattılar. Bizler de gerek bireysel ve gerekse çevresel temizlik ve hijyene dikkat edip, gerekli dezenfekte çalışmalarını yapalım. Dışarı çıkmak zorunda kaldığımızda sosyal mesafe ve temas konularına hassasiyet gösterelim. Bu sadece kendimiz için değil, canımızın birer parçası olan aile üyelerimizin sağlığı için de hayati derecede önem taşıyor. Bu doğrultuda, hepimiz evde kal Türkiye sloganı ile evde kalıp, çok zorda kalmadıkça evimizden dışarı çıkmayalım, zaruri ihtiyaçlarımızın temini için çıkıp evimize döndükten sonra da, mutlaka sabunlu suyla ellerimizi ve yüzümüzü yıkayalım." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan 'Hastalığı nasıl kaptın?' sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Artış var Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Artış var
Türkiye, 'koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde' kendine son sıralarda yer buldu Haberler
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" kendine son sıralarda yer buldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Gözlerine kestirdikleri köpeğe pusu kuran kurtlar, diğer köpeklerin devreye girmesi ile korkup kaçtı
Gözlerine kestirdikleri köpeğe pusu kuran kurtlar, diğer köpeklerin devreye girmesi ile korkup kaçtı
Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi
Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi
Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var
Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var
İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde
İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
G20, dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi konusunda anlaştı
G20, dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi konusunda anlaştı
Emre Belözoğlu ile yeni döneme başlayacak Fenerbahçe, yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekecek
Emre Belözoğlu ile yeni döneme başlayacak Fenerbahçe, yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekecek
Güne yükselişle başlayan dolar 6,90'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,90'dan işlem görüyor
Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu
Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu
Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi
Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi
Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Herkesin merak ettiği soru: Kovid-19, tedavi edilen hastaya yeniden bulaşır mı?
Herkesin merak ettiği soru: Kovid-19, tedavi edilen hastaya yeniden bulaşır mı?
ABD'de dikkat çeken koronavirüs araştırması: Hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyor
ABD'de dikkat çeken koronavirüs araştırması: Hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyor
Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu
Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike...
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti
Günlük burç yorumları 16 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
'14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım' diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor
"14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor
İngilizler, Newcastle'ı satın alacak Prens Selman ile Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansour'u karşılaştırdı
İngilizler, Newcastle'ı satın alacak Prens Selman ile Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansour'u karşılaştırdı
Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak
Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli...
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Hakkı Saruhan Oluç Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Fatih Terim Rüştü Reçber Sergen Yalçın Ivan Obradovic
Daha Fazla Tbmm Ateş Kadın İnfaz
Şu an buradasınız: Mil Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcılığına Fatma Gökalp getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 13:21:04. #1.15#
title