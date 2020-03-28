-Mike Pence: "685 Bin Adet Korona Testi Yapıldı "
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-Mike Pence: "685 Bin Adet Korona Testi Yapıldı "

- Mike Pence: "685 bin adet korona testi yapıldı " ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD genelinde 685 bin adet korona virüs testinin yapıldığını açıkladı.

28.03.2020 22:39 | Son Güncelleme: 28.03.2020 22:40
-Mike Pence: '685 Bin Adet Korona Testi Yapıldı '

- Mike Pence: "685 bin adet korona testi yapıldı "

WASHINGTON - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD genelinde 685 bin adet korona virüs testinin yapıldığını açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. ABD, korona virüs salgınının yeni merkez üssü haline geldi. ABD hükümeti korona virüs salgınıyla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 12 saat içinde yapılan testler neticesinde 10 bine yakın korona virüs hastası tespit edilirken, test merkezleri arttırıldı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaptığı açıklamada ABD genelinde 685 bin adet korona virüs testinin yapıldığını bildirirken, sayının yüksek gözükse de ABD'nin nüfusunun 300 milyondan fazla olduğuna ve yapılan testlerin nüfusun sadece yüzde 0,2'sine denk geldiğini ifade etti. Bazı ilaç firmaları ise evde kolayca uygulanabilecek korona virüs test kitleri hazırlarken, Gıda ve İlaç İdaresinden onay bekliyor. Los Angeles Belediye Meclisi Üyesi David Ryu, "Biliyoruz ki teste öncelik veren uluslar salgın üzerinde kontrol sağlıyorlar" dedi.

Yetkililer, Los Angeles'ın Güney Kore'den haftalık olarak 100 bin adet test almayı planladığını açıklarken bu testlerin vatandaşlara ücretsiz uygulanacağını duyurdu. Yetkililer, vatandaşların randevu ile geleceklerini ve arabalarından inmeden test olabilecekleri merkezlerin sayısını arttırmaya devam ettiklerini açıklarken, bu merkezler ile teste gelen vatandaşların kimseyle temas etmemelerini amaçladıklarını ifade etti. Yetkililer, Los Angeles'ta şu anda günde 500 test yapıldığını kaydederken, bu sayının günde 5 bine çıkartılması yönünde çalıştıklarını açıkladı. Los Angeles Halk Sağlığı Yöneticisi Barbara Ferrer, yaptığı açıklamada Los Angeles'ta salgının yayılma hızının New York'u takip ettiğini dile getirirken, Los Angeles'ın New York'ta görülen vakaları örnek alarak böyle bir duruma hazırlık yapması gerektiğinin altını çizdi. Los Angeles, New York'tan sonra ABD'nin en kalabalık ikinci şehri konumunda bulunuyor.

ABD'de toplam korona virüs vakası 116 bin 448'e, hayatını kaybedenler ise bin 943'e ulaştı. New York eyaleti ise salgından en çok etkilenen eyaletlerin başında bulunuyor. New York'ta toplam korona virüs vakaları 52 bin 318'e, hayatını kaybedenler ise 728'e ulaştı. Öte yandan Los Angeles'ın bağlı bulunduğu Kaliforniya eyaletinde ise toplam korona virüs vakası 4 bin 980'e, hayatını kaybedenler ise 104'e ulaştı.

-Mike Pence: '685 Bin Adet Korona Testi Yapıldı '

Kaynak: İHA

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-Mike Pence: "685 Bin Adet Korona Testi Yapıldı "

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