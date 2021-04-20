"Mihalgazi'de Üretime Engel Taşları Kaldırıyoruz" projesi imzalandı
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"Mihalgazi'de Üretime Engel Taşları Kaldırıyoruz" projesi imzalandı

'Mihalgazi'de Üretime Engel Taşları Kaldırıyoruz' projesi imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir İl Tarım Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ile Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, tarımdaki üretimi arttırmak için "Mihalgazi'de Üretime Engel Taşları Kaldırıyoruz" projesine imza attılar.

Eskişehir İl Tarım Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ile Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, tarımdaki üretimi arttırmak için "Mihalgazi'de Üretime Engel Taşları Kaldırıyoruz" projesine imza attılar.

Eskişehir İl Tarım Orman Müdürlüğünce yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarına verilen proje destekleri kapsamda Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş yeni bir protokole imza attı. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş imzalanan yeni proje ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mihalgazi ilçemiz, ilimizin tarımsal arazi varlığı bakımından en küçük ilçesidir fakat mikro klima iklim özelliğine sahip bir ilçe olarak meyve, sebze, tahıl ve yem bitkileri üretimi için çok uygundur. Ancak ilçede tarımsal arazilerin yüzde 40'ı gibi önemli bir bölümünü oluşturan atıl arazilerin çokluğu, sadece nehir kenarında örtü altı yetiştiriciliği yapılması gibi nedenlerle kullanılmamakta ve üretime katılamamaktadır. Bu sebeple İl Tarım Orman Müdürlüğümüzce "Mihalgazi'de Üretime Engel Taşları Kaldırıyoruz" Projesi hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. Yaklaşık 200 bin TL'lik Proje bütçesinin yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığımız yüzde 25'i Mihalgazi Belediye Başkanlığı tarafından karşılanacaktır."

"Hayvansal üretimde de kayda değer bir gelişme gözlemleyeceğiz"

Bin 358 hektar alanda tarla yüzeyinde bulunan taşların toplanması ve modern toprak işleme ile tarıma kazandırılmasından bahseden İl Tarım ve Orman Müdürü Gümüş, "Proje kapsamında Mihalgazi ilçe merkez ve diğer mahallelerinde kullanılmayan tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla ilk etapta bin 358 hektar alanda tarla yüzeyinde bulunan taşların toplanması ve modern toprak işleme ile tarıma kazandırılması amaçlanmıştır. Proje alanlarında modern toprak işleme aletleri ile toprak verimliliği artırılacak, tarımsal üretimde ortalama yüzde 30 artışın sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca proje kapsamında ilçede tahıl ve yem bitkileri artışıyla hayvansal üretimde de kayda değer bir gelişme gözlemleyeceğiz. Projenin başta Mihalgazi İlçemiz olmak üzere tüm ilimiz çiftçilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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