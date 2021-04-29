Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'ü ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'ü ziyaret etti

Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'ü ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Atilla Ünal - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Mihalgazi ilçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile beraberindeki heyet, Kocaeli'nin Gebze ilçe Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü makamında ziyarette bulundu.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile beraberindeki heyet, Kocaeli'nin Gebze ilçe Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü makamında ziyarette bulundu.

Akgün ziyaretinde, Büyükgöz'e Mihalgazi'de dokunan peşkir hediye etti.

Büyükgöz, Akgün ve beraberindekilere Gebze Belediyesi Atlı Eğitim Merkezi'ni gezdirdi.

Burada yapılan eğitimler ve atlar konusunda bilgi alan Akgün, misafirperverliğinden dolayı Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Ersin Tatar Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Meral Kaplan Serdar Ortaç
Spor Rıza Kayaalp Ali Tandoğan Bülent Uygun Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'ü ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:37:29. #1.16#

title