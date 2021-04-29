Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'ü ziyaret etti

Eskişehir'in Mihalgazi ilçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile beraberindeki heyet, Kocaeli'nin Gebze ilçe Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü makamında ziyarette bulundu.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile beraberindeki heyet, Kocaeli'nin Gebze ilçe Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü makamında ziyarette bulundu.

Akgün ziyaretinde, Büyükgöz'e Mihalgazi'de dokunan peşkir hediye etti.

Büyükgöz, Akgün ve beraberindekilere Gebze Belediyesi Atlı Eğitim Merkezi'ni gezdirdi.

Burada yapılan eğitimler ve atlar konusunda bilgi alan Akgün, misafirperverliğinden dolayı Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal