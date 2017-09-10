Mihail Saakaşvili Ukrayna'ya Girmeyi Başardı
Ukrayna'ya girişi engenlenen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ülkeye girmeyi başardi.
Ukrayna'ya girişi engenlenen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ülkeye girmeyi başardi.
Geçtiğimiz ay Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'nin Ukrayna'ya girişi engelendi. Fakat Saakaşvili, Yeni Güçleri Hareketi Partisi'nden yüzlerce taraftarin yardimiyla, Krakovets sınır kapisini zorlayarak Ukrayna'ya girmeyi başardi.
Saakaşvili, Ukrayna'ya Polonya'nın Przemysl şehrinden Kiev treniyle gidiyordu. Fakat yetkililer, Saakaşvili'nin treni terk etmeden yola devam edilemeyeceğini bildirdi. Bu durum karşısında trenden inen Saakaşvili Kiev'e otobüsle gideceğini açıkladı. Trende Ukrayna eski Başbakanı Yuliya Timoşenko'da Saakaşvili'ye destek için hazır bulunuyordu.
Gürcistan'da hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'ye Poroşenko Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine a tanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti. Yeni Güçler Hareketi Partisini kurarak muhalefette yer almıştı.
Öte yandan Mihail Saakaşvili'nin Yeni Güçleri Hareketi Partisi üyeleri, liderlerini Ukrayna sınırında karşılamak için toplandı. Krakovets sınır kontrol noktasının yakınında bir çadır kampı kuran destekçilere Ukrayna meclisinden bazı milletvekilleri de katıldı.
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Tags: Gürcistan Polonya Ukrayna Mihail Saakaşvili Petro Poroşenko Gepost: 10 september 2017