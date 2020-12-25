Migros konserleri ne zaman, saat kaçta? Migros konserleri canlı izle! Eda Özülkü, Metin Özülkü ve Ferda Anıl Yarkın kimdir?

Yılbaşı kapsamında birçok sanatçının yer alacağı etkinlik Migros konserleri ne zaman, saat kaçta? Migros konserleri canlı izle! Eda Özülkü, Metin Özülkü ve Ferda Anıl Yarkın kimdir?

Migros konserleri başlıyor. Migros konserleri ne zaman, saat kaçta?Migros konserleri canlı izle! Soruların yanıtı için haberimizi takip edebilirsiniz. Eda Özülkü, Metin Özülkü ve Ferda Anıl Yarkın kimdir?

MİGROS KONSERLERİ NE ZAMAN?

Muhteşem konserler, talk şovlar, kabareler ve tam 50.000 Money hediyeli yarışma 26 Aralık'ta saat 15.45'de Eda&Metin Özülkü ve Ferda Anıl Yarkın'ın muhteşem konseriyle Migros TV 90'lar Yılbaşı Eğlencesi'nde.

EDA ÖZÜLKÜ KİMDİR?

1966 yılında Gölcük'te doğdu.

Eda Özülkü, ilk ve orta okul yıllarını İzmit'te geçirdi. Liseyi İstanbul'da tamamladıktan sonra Eda Özülkü, Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede şan eğitimi üzerine yüksek lisans yaptı.

Daha sonra Işık Lisesi'nde ve mezun olduğu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Eda Özülkü, öğretmenliğinin yanında müzik çalışmalarına eşi Metin Özülkü ile birlikte devam etti.

Eşinin bestelediği pek çok şarkının sözlerini yazdı. Bunların arasından öne çıkan; Sözler yetmez, Seninle Olmak Var Ya, Eğlen Güzelim, Oyalama Beni, Kuşlar, Alladı Pulladı, Doğum Günü, Parolayı Söyle, Yürü Ya Kulum, Yaralım şarkılarıydı.

Eşiyle birlikte yaptığı şarkıların demolarında solist olarak yer alan Eda Özülkü, müzik yapımcılarından gelen albüm tekliflerini uzun bir süre kabul etmedi. Ancak eşinin de ısrarlarıyla, aldığı klasik batı müziği eğitimini pop müzikte kullanmaya karar verdi.

Eda Özülkü, 1993 yılında albüm çalışmalarına başlamasıyla birlikte öğretim görevinden ayrıldı. Bu çalışma sonucu Parolayı Söyle adlı ilk albümü ortaya çıktı. Bu çok beğenilen albümün ardından sırasıyla Dalgacı (1994), Uçurdum Da Uçurdum (1995), Al Beni (1997) ve İnce Sızım (2003) adlı dört solo albüm ve eşiyle birlikte Böyle Aşk Olmaz (1999) adlı bir albüm daha yayınladı. 2004 yılında Masalcılar grubuyla beraber çocuklara masallar anlatan Masalcılar – 1 adlı projede yer aldı.

Eda Özülkü, şu anda Bilfen Çamlıca ilköğretim okullarında müzik öğretmenliği yapmaktadır.

ALBÜMLER

Parolayı Söyle – 1993

Dalgacı – 1994

Uçurdum Da Uçurdum – 1995

Al Beni – 1997

Böyle Aşk Olmaz – 1999 (Metin Özülkü ile birlikte)

İnce Sızım – 2003

Issız Ada – 2010 (Metin Özülkü ile birlikte)

METİN ÖZÜLKÜ KİMDİR?

Celalettin Metin Özülkü, 15 Temmuz 1962 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. 9 yaşında İstanbul Belediye Konservutuarında keman eğitimi almaya başladı. Marmara Üniversitesi Müzik Bölümünden mezun oldu. Profesyonel müzik hayatına erken yaşlarda başlayan Metin Özülkü, 9 yaşında ''Ana Kucağı"adında 45'lik plak yaptı. Erol Büyükburç ve Edip Akbayram orkestralarında enstrüman çaldı. Yedi yüzün üzerinde şarkı bestesi olan Metin Özülkü, Sahte Gülücük adıyla ilk solo albümünü 1982 yılında yayınladı. Beste ve düzenlemelerini seslendiren sayısız ünlü isim bulunuyor.

Metin Özülkü; Bir Beşiktaş Tranvayı, Unutulmuşmuydum, Seninle Olmak Varya, Boşu Boşuna, Eğlen Güzelim gibi eserlerle büyük beğeni topladı. 2005- 2010 yılları arasında F.B. TV'de ''Müzik Molası"adlı programı hazırlayıp sundu. Yine 2009 senesinde TRT Radyo1'de ''Hayatım Müzik '' adlı programı yaptı. 2010-2011 yayın döneminde eşi ile beraber KANAL A TV'de sabah kuşağı programı yaptılar.Şarkı Söylemek Lazım, Akademi Türkiye, Bir Şarkısın Sen, Korolar Çarpışıyor gibi özel kanallardaki şarkı yarışmalarında müzik direktörlüğü yaptı.

Metin Özülkü, 1988 yılında müzisyen Eda Özülkü ile dünyaevine girdi. 2004 yılında Baran ve Volkan adlarında ikiz çocukları oldu.

FERDA ANIL YARKIN KİMDİR?

21 Ağustos 1970 yılında İstanbul'da doğmuştur. (2009 yılında TV'deki yarışma programında Çanakkale Korosunu yönetmesinden dolayı Çanakkale'li olduğu sanılmıştır.) Güngör Yarkın ve Bestekar olan Deniz Astsubayı Kamuran Yarkın'ın oğludur. Yarkın Ritm Grubu üyeleri Ferruh ve Fahrettin Yarkın ağabeyleridir. Yeğenleri Nağme Yarkın ve Baturay Yarkın da tanınmış müzisyenlerdir.

Ferda Anıl Yarkın, İTÜ Türk müziği Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü mezunudur. Pop müziğin canlandığı 90'lı yıllarda Üzülme, Sonuna Kadar gibi duygusal parçaları ve sürekli siyah giydiği kıyafetleri ile tanınmıştır. Unuttum Sanma albümü 1999 depremi dönemine denk geldiği için yeterli ilgiyi göremedi ve 7 sene müziğe ara vermek zorunda kaldı. Albüm yapmasa da müzikten kopmayan Yarkın, bu sürede Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Tatlıses, Kibariye, Müslüm Gürses gibi sanatçıların albüm çalışmalarına eserleri ile katkı sağladı. Yarkın, 2006'da Ayrılmayalım albümü ile yeniden müzik piyasasında kendini gösterdi. 2007 yılında Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışma programında Helin Avşar'ın koçluğunu yaptı. 2009 yılında ise Korolar Çarpışıyor adlı program'da Çanakkale Korosunu yönetti. Metin Özülkü, Eda Özülkü ve Yeşim Salkım ile birlikte "Çılgınlar Kulübü" adlı müzik grubunu oluşturdu. Birlikte sahne alan ve konserler veren 4'lü, 2019 yazında "Aramadın Aylardır" isimli şarkıyı birlikte seslendirerek ilk kliplerini çektiler. Ferda Anıl Yarkın halen stüdyoda sanatçılar için eserler üretmekte, çeşitli mekanlarda sahne almaya ve konserler vermeye de devam etmektedir.