Migros konserleri ne zaman, saat kaçta? Migros konserleri canlı izle! Bora Öztoprak kimdir?

Migros konserleri başlıyor. Migros konserleri ne zaman, saat kaçta?Migros konserleri canlı izle! Soruların yanıtı için haberimizi takip edebilirsiniz.

MİGROS KONSERLERİ NE ZAMAN? KİM KONUK OLACAK?

Migros Twitter hesabından yaptığı açıklamada 26 Aralık Cumartesi günü saat 13.00-24.00 arasında Bay J'nin sunumuyla MigrosTV YouTube kanalımızda gerçekleşecek eğlencemizde Bora Öztoprak konuğumuz olacak! Saat 13.50'de Duracell katkılarıyla gerçekleşecek Bora Öztoprak konserine herkesi bekliyoruz.

BORA ÖZTOPRAK KİMDİR?

Bora Öztoprak, 5 Ağustos 1973; İstanbul doğumlu Türk müzisyen. Küçüklüğünden itibaren Bon Jovi, Sting, Guns N' Roses, Bryan Adams, Iron Maiden gibi grup ve şarkıcıları dinlemiştir ve onları ilham kaynağı olarak görmüştür. 5 yaşında babasının onun yeteneğini keşfedip ona piyano almasıyla müzikle tanışmıştır. Lise yıllarında çok yakın bir arkadaşının gitar dersi almasıyla beraber müziğe ilgisi geri gelmiştir. Arkadaşının ders notlarıyla kendi kendine çalışmaya başlamıştır. Kendini çok ilerletmiştir. Besteler yapmaya başlamıştır. Odasına kapanıp saatlerce kimseyi almayıp yani dış dünyayla ilişkisini kesip çalışmıştır. Aynı zamanda arkadaşlarının ona verdiği sözleri de bestelemiştir. Lisenin 2. sınıfında 1. dönemin sonunda arkadaşlarıyla dönem sonu partisinde şarkı söylemiştir. 16 yaşında Saadet Restaurant adlı bir yerde sahne almaya başlamıştır (Bugünkü adıyla Tike Kebapçısı).