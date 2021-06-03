Migros kaça kadar açık? Migros saat kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları

Migros çalışma saatleri 1 Haziran İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Covid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Peki, Migros kaça kadar açık? Migros saat kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları

Migros çalışma saatleri pandemi döneminde merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle pek çok mağaza ve marketin çalışma saatleri hafta sonu ve hafta içi alınan kararlar gereği değişiyor. Peki Migros açılış kapanış saatleri nasıldır? Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri nedir? Cumartesi ve Pazar günleri açık mı? İşte Migros çalışma saatleri 2021...

MİGROS SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Migros çalışma saatleri kademeli normalleşme sürecindeki saat değişikliği sebebiyle gündemde yer alıyor. Şu an market çalışma saatleriyle ilgili net bir ifade bulunmuyor ancak hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasaklarının 22.00'de başlaması nedeniyle marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında açık olması bekleniyor.

MİGROS MARKET KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Migros Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00'da başlar ve Kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir.

MİGROS HAFTA SONU AÇIK MI?

Migros Market, koronavirüs tedbirleri gereği hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri 10:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Hafta içi: 09.00- 21.00

Hafta sonu: 09.00- 21.00

Çalışma saatleri illerde bulunan Migros marketlere göre değişkenlik gösterebilir. Bunun için lütfen gitmek istediğiniz Migros markete telefon numarasından ulaşın.

Migros marketlerin tarihi

Migros İsviçre Migros Kooperatifler Birliği ve İstanbul Belediyesi'nin ortak girişimi ile 1954 yılında kuruldu, bugün Türkiye'nin en büyük market zinciri. Tüm Türkiye'de 244 mağazası ve 6 bin çalışanı olan zincir yurtdışına da yatırım yapıyor.

Migros çalışma saatleri 2021 - Migros Market kaçta açılıyor/kaçta kapanıyor Hafta içi ve sonu Migros çalışma saatleri

1975 yılında Koç Topluluğu'ndan Vehbi Koç'un istek ve yönlendirmesiyle hisseleri Koç Holding tarafından devralınan Migros, 1991 yılında halka açıldı. 1990 yılının sonundan itibaren büyük mağazacılık uygulamasına başlayan Migros, 2005 yılında perakende zinciri Tansaş'ı satın aldı. 2016 yılında şirket, 1513 Migros, 39 Macro Center ve 23 5M olmak üzere yurt içinde; yurt dışında ise Kazakistan ve Makedonya'daki 39 Ramstore ile hizmet vermektedir. 2017 yılı sonu itibari ile yurtiçinde 1.858 ve yurtdışında 40 olmak üzere toplam 1.898'e çıktı.

Migros çalışma saatleri 2021 - Migros Market kaçta açılıyor/kaçta kapanıyor Hafta içi ve sonu Migros çalışma saatleri

Migros merkez binası Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/ İstanbuladresinde bulunmaktadır. Migros merkez şubesine 0216 579 30 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 579 35 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz.