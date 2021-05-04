Migren botoksu ile estetik botoksun farklarına ilişkin hekim uyarısı
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Migren botoksu ile estetik botoksun farklarına ilişkin hekim uyarısı

Migren botoksu ile estetik botoksun farklarına ilişkin hekim uyarısı
Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Güncel

Sefaköy Medipol Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nicer Korkut Bıçak, "Estetik amaçlı botoks ile kronik migren botoksu birbirinden farklıdır.

Sefaköy Medipol Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nicer Korkut Bıçak, "Estetik amaçlı botoks ile kronik migren botoksu birbirinden farklıdır. Migrenin botoksunu nöroloji uzmanı uygular. Migren botoksunda baş, boyun, alın ve ensede atağın şiddeti ve sıklığında etkili 31 noktaya sabit doz uygulaması yapılır." açıklamasında bulundu.

Medipol açıklamasında görüşlerine yer verilen Bıçak, migren ataklarının sebepleri ve kronik migren hastalarına uygulanan migren botoksuna ilişkin bilgiler vererek, estetik amaçlı uygulanan botoksla farklılıkları sıraladı.

Migren ağrısını geçirmek için sürekli ve aşırı miktarda ağrı kesici kullanmanın yüksek risk taşıdığını belirten Bıçak, "Son 3 ayda en az 15 gün migren tipi baş ağrısı çeken ve koruyucu ilaç tedavisiyle ağrıları dinmeyen kronik hastalarımızı migren botoksu ile tedavi ediyoruz." ifadelerini kulandı.

Yanlış beslenmenin de migren ataklarını tetiklediğini aktaran Bıçak, özellikle Ramazan ayında sahur ve iftarda kronik migren hastalarının doğru besinler tüketerek migren ataklarını azaltabileceklerini ifade etti.

"Kovid-19 pandemisi tetikleyici güç oldu"

Bıçak, Ramazan ayında oruçtan kaynaklanan uzun süren açlık, susuzluk ve uyku düzenindeki değişiklikler nedeniyle baş ağrısının tetiklenebildiğini ifade ederek, özellikle sahur yapılmadığı veya sahurda çabuk acıktıran karbonhidrattan zengin beslenme şeklinin ağrıyı daha sıklaştırdığın kaydetti.

Tütsülenmiş et gibi nitrit ve nitrat içeren besinlerin, gluten içeriği zengin gıdalar, sucuk ve salam gibi baharatlı yiyecekler, monosodyum glutamat içeren paketli gıdalar, aşırı yağlı yiyecekler, yapay tatlandırıcılar, turşu gibi tuz oranı yüksek gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirten Bıçak, "Son 1 yıldır devam eden Kovid-19 pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim ve çalışma, bilgisayar başında geçirilen sürelerin uzamasına neden olup migreni tetikleyebiliyor. Kovid-19 pandemisi tetikleyici güç oldu." ifadelerini kullandı.

Yanlış botoks kasları güçsüzleştiriyor

Bıçak, yüzde yanlış noktalara, uygun olmayan dozlarda yapılan botoksun olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Migren, 3 ila 4 ayda bir tekrarlanan botoks uygulaması ile atak sıklığı ve şiddeti belirgin oranda azaltılabilir. Botoksun yeterli dozda, doğru noktalara ve uygun şekilde uygulanmadığı durumlarda tedavi etkisiz olacaktır. Ayrıca yanlış noktalara yapılan botoks ise kaşlarda düşüklük gibi kas güçsüzlükleri şeklinde yan etkilere yol açabilir." uyarısında bulundu.

Bıçak, "Estetik amaçlı botoks ile kronik migren botoksu birbirinden farklıdır. Migrenin botoksunu nöroloji uzmanı uygular. Migren botoksunda baş, boyun, alın ve ensede atağın şiddeti ve sıklığında etkili 31 noktaya sabit doz uygulaması yapılır." bilgilerini verdi.

"Ağrılı başınıza güzellik merkezinde dert açmayın"

Bıçak, gebelik ve emzirme dönemlerinde migren botoksu yapılmasının uygun olmadığını belirterek, ayrıca güzellik merkezlerinde, özellikle merdivenaltı kliniklerde migren botoksu yaptırmanın riskine de değindi.

Bıçak, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Migren botoksu deneyimli bir nörolog veya ağrı uzmanları tarafından uygulandığında işlem bölgesinde kızarıklık-şişlik gibi hafif yan etkiler dışında güvenilir bir uygulama. Baş ve boyun bölgesinde alın, kaş ortası, şakak, başın arka bölgesi dahil tam 31 noktadan sabit dozlarla uygulama yapılması gerekiyor.

Dolayısıyla yöntem bu noktaları bilmeyen ellerde uygulandığında riskler barındırabilir. Migren hastaları migren botoksunu mutlaka tam teşekküllü hastanelerde uzman nörologlara yaptırmalı. Ağrılı başınıza güzellik merkezinde dert açmayın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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