Yengeç haram mı? Yengeç yemek haram mı helal mi? Yengeç yemek caiz midir değil midir? (Diyanet'in fetvası)

Gündemde yer alan konuların başında Diyanet'in Yengeçfetvası geliyor. Yengeç yemek günah mı değil mi merak ediliyor. Peki, Yengeç haram mı? Yengeç yemek haram mı helal mi? Yengeç yemek caiz midir değil midir? Yengeç yemek günah mı Diyanet'in fetvası nedir?

YENGEÇ YEMEK HARAM MI? (DİYANET'İN FETVASI)

Kur'an-ı Kerim'de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.), "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir." (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurmuştur. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen "deniz hayvanları" ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi', V, 35).

Şafii mezhebinde konuyla ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır.Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir (Remlî Nihayetu'l-Muhtac, VIII, 113,150-152.)

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