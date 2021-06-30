Midyat'ta, "Zorbalığa bırak, hayata bak" projesi tanıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Midyat'ta, "Zorbalığa bırak, hayata bak" projesi tanıtıldı

Midyat'ta, 'Zorbalığa bırak, hayata bak' projesi tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Güncel

Midyat ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) Erasmus kapsamında kabul edilen "Zorbalığı bırak, hayata bak" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Midyat ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) Erasmus kapsamında kabul edilen "Zorbalığı bırak, hayata bak" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Kaymakam Tekin Dundar, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'ndaki tanıtımda, Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projenin kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.

Dünyada farklı kültürlerin farklı uygulamalar yaptığını belirten Dundar, şöyle dedi:

"Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak kendi sistemlerimizi, kendi düzenlerimizi oluşturmuşuz ama iyi ülke uygulamalarını edinmekten de geri kalmıyoruz. Bunun bir yolu da Erasmus Hareketlilik Programlarıyla özellikle Milli Eğitim Bakanlığımız, milli eğitim kurumlarımız, okullarımız bu noktada zaman zaman projeler yapıyorlar. Midyat'ın da proje konusundaki verimliliği son derece memnuniyet vericidir. Bu da ekip işidir, bireysel bir çabanın ürünü değildir."

Erasmus Proje Koordinatörü Çağla Bayrak da 700 bin liraya tekabül eden projenin zorbalığı bırakmaya yönelik olduğunu dile getirdi.

"Öğretmenlerimizin, personelimizin ve konsorsiyum üyesi olan 13 okulumuz, milli eğitim adına katılacak. Almanya ve Çekya gibi planlandığımız ülkelere gidip oralardaki akran zorbalığıyla ilgili eğitimleri alacaklar." diyen Bayrak, projenin ilçedeki bütün okulları kapsadığını belirtti.

Programa, Garnizon Komutanı Albay İlker Tuna, Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Eyüp Değer ve okul müdürleri katıldı.

Midyat'ta, 'Zorbalığa bırak, hayata bak' projesi tanıtıldı
Midyat'ta, 'Zorbalığa bırak, hayata bak' projesi tanıtıldı
Midyat'ta, 'Zorbalığa bırak, hayata bak' projesi tanıtıldı
Midyat'ta, 'Zorbalığa bırak, hayata bak' projesi tanıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.
MEB lise kontenjanlarını ve yüzdelik dilimleri açıkladı
MEB lise kontenjanlarını ve yüzdelik dilimleri açıkladı
LGS'de 97 öğrenci tüm soruları cevaplayarak 500 puan aldı
LGS'de 97 öğrenci tüm soruları cevaplayarak 500 puan aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Seda Sayan Şevval Şahin Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Burak Elmas Emre Kocadağ Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Midyat'ta, "Zorbalığa bırak, hayata bak" projesi tanıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 20:26:42. #1.15#

title