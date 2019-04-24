Midyat'ta Sokak Sağlıklaştırması ve Restorasyon Çalışması

Mardin'in sokak sağlıklaştırması ve restorasyon çalışması başlatıldı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliğinde "Kadim Midyat Eski Kimliğine Kavuşuyor" projesi kapsamında başlatılan çalışmayla ilçeyi "cazibe merkezi" haline getirmek için titizlik çalıştıklarını söyledi.

Proje tutarının 2,5 milyon lira olduğunu aktaran Şahin, ilk etapta 60 dükkanın dış cephesini Midyat taşı ile kaplanacağını kaydetti.

Kültür Sanat Yardımlaşma Turizm ve Çevre Derneği (MİDER) Başkanı Ünal Günel ise proje sayesinde ilçenin hak ettiği görünüme kavuşacağını söyledi.

Midyat Süryani Kiliseler Vakfı Başkan Yardımcısı Yusuf Türker'de projenin tamamlanmasıyla ilçeye gelen turist sayısında artış olacağını söyledi.

Kaynak: AA