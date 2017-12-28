Midyat'ta Mülteci Çocuklar İçin Tiyatro Gösterisi Yapıldı

- Midyat'ta mülteci çocuklar için tiyatro gösterisi yapıldı



MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde mülteci çocuklar için tiyatro gösterisi yapıldı. " Nasrettin Hoca ve Eşeği" adlı oyunu izleyen çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Mardin Büyükşehir Belediyesince, Midyat ilçesindeki Geçici Konaklama Merkezinde bulunan Suriye ve Iraklı mülteci çocuklar için tiyatro gösterisi yapıldı. Belediye Konservatuarı Tiyatro Atölyesi tarafından sergilenen "Nasrettin Hoca ve Eşeği" adlı tiyatro oyununu izleyen çocuklar kahkahalara boğuldu. Oyun sırasında söylenen şarkılara da eşlik eden çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Müdürü Seçkin Mataracı, "Bugün Midyat kampımıza çocuklarımız için bir Nasrettin Hoca ve eşeği adlı tiyatro, mazruna gösteri sanatları topluluğumuzun bir performansı ve konservatuarımızın orkestrasının bir performansını buraya getirdik, onlar için geldik bugün onlar için buradayız" dedi.

Konaklama Merkezinde görev alan öğretmenlerden Zeynep Doğan ise, "29 öğrencim var. İlk başta onlarla iletişim kurmak gerçekten çok zordu, el kol hareketleri ile başladık sonra biraz görsel olarak Türkçe öğretmeye çalıştık. Çizgi film izlettirdik, şarkılar söylettirdik. Bütün yapılan etkinlikleri Türkçe olarak söyledik onlara, artık Türkçeyi öğrenmeye başladılar. Nerede yaşadıklarını biliyorlar, burayı seviyorlar" diye konuştu.