Midyat'ta AK Parti Adayı Veysi Şahin Kazandı

- 2019 Yerel Seçimleri

AK Parti SKM önünde toplanan kalabalık

Havai fişek gösterileri

Davul-zurna eşliğinde oynayan partililer

Araç konvoyu

Meşaleli kutlama

Türk bayrağı ve AK Parti bayrakları sallayan vatandaşlar

Balkonlarda kutlama yapan vatandaşlar

Veysi Şahin'in seçim otobüsünün üzerinde halkı selamlaması ve konuşması Mardin'in Midyat ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Veysi Şahin kazandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Veysi Şahin kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Veysi Şahin 23 bin 426, HDP adayı Osman Demirci 14 bin 588, bağımsız aday Fahrettin Yaşar 495 oy aldı.

-Şahin'in öz geçmişi-

Şahin, 1957 yılında Midyat'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Midyat'ta tamamlayan Şahin, 1974-1980 yılları arasında Adalet Partisi Midyat Gençlik Kolu Teşkilatı yönetiminde görev aldı.

Şahin, 1999 milletvekili genel seçimlerinde Mardin milletvekili olarak 21. Dönem TBMM meclis üyeliği görevinde bulundu. Şahin, 1999-2000 dönemi TBMM Plan ve Bütçe Komisyon üyeliği, 1999-2002 arası Doğru Yol Partisi Grup Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000-2002 dönemi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon üyesi olarak görevini sürdürdü, Türkiye Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu.

Arapça ve İngilizce bilen Şahin, evli, iki çocuk babasıdır.

Kaynak: AA