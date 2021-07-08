Son dakika haberi! Midyat'ta 6 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Midyat'ta 6 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Mardin'in Midyat ilçesinde, halı saha maçından dönen 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde, halı saha maçından dönen 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Midyat Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, önceki celsede tahliye edilen Mehmet Emin Aydın ve Nevzat Tasman katılmazken, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, sanıkların tutuksuzluk halinin devamı yönünde karar vererek duruşmayı 21 Ekim'e erteledi.

7 Eylül 2020'de Midyat-Dargeçit kara yolunun 12. kilometresinde 6 kişinin öldüğü kazada oğlu Hakan Özkahraman'ı kaybeden anne Kumri Özkahraman, duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunlar dışarda geziyor çocuklarımız ise mezarda. 6 çocuğun hakkını kim arayacak. Sanıkların tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz." dedi.

Baba Şehmus Özkahraman da, sanıkların tutuklanmasını istedi.

Mehmet Emin Aydın yönetimindeki 65 K 3858 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Nevzat Tasman yönetimindeki 27 BDV 29 plakalı traktöre ardından da halı saha maçından evlerine dönenlerin içinde bulunduğu Hakan Özkahraman yönetimindeki 34 BOH 39 plakalı otomobile çarpmıştı.

Kazada, otomobildeki Nimetullah Yıldız (34), oğlu Abdulkerim (3), yeğeni Muhammed Yıldız (10) ile aynı mahallede oturan akrabaları Hakan Özkahraman (23), Bilal Seyitoğlu (21) ve kardeşi Dilovan Seyitoğlu (12), hayatını kaybetmiş, kamyon şoförü Aydın ile traktör sürücüsü Tasman, yaralanmıştı.

Son dakika haberi! Midyat'ta 6 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi
Son dakika haberi! Midyat'ta 6 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi
Son dakika haberi! Midyat'ta 6 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi
Son dakika haberi! Midyat'ta 6 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

Son dakika haber | Şehit Müslüm Cihan Çiftçibaşı'ın naaşı memleketine getirildi
Son dakika haber | Şehit Müslüm Cihan Çiftçibaşı'ın naaşı memleketine getirildi
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Mağdurların zararları mal varlığımdan karşılansın
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Mağdurların zararları mal varlığımdan karşılansın
Mardin'de askeri araca yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu
Mardin'de askeri araca yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vahap Seçer Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Varank
Magazin Şeyma Subaşı Müslüm Gürses Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Elmas Şenol Güneş Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Midyat'ta 6 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 20:32:32. #1.16#

title