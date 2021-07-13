Mide bulandıran olay ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon
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Mide bulandıran olay ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon

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New York'ta bir park görevlisinin arabaların ve yayaların geçtiği cadde ortasında önce idrarını, sonra ise yol ortasına yatarak mastürbasyon yapması ülkeyi karıştırdı. Mide bulandıran olaya ilişkin görüntüler kameralara saniye saniye yansırken, söz konusu adamın daha önce kadınları taciz ettiği ve çeşitli suçlardan sabıka kaydı olduğu belirlendi.

ABD'nin New York kentinde bulunan Manhattan bölgesinde görenlerin, duyanların ağızlarını açık bırakan mide bulandıran bir olay yaşandı.

Üzerindeki kıyafetten bir park görevlisi olduğu tahmin edilen adam kimseye aldırmadan cadde ortasında idrarını yaptı.

MASTÜRBASYON YAPTI

Bu olay yetmezmiş gibi bir de yol ortasına yatarak mastürbasyon yaptı. 36 yaşındaki ve adının Jeremy Soto olduğu öğrenilen görevli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken aynı kişinin daha önce de 15 kez tutuklandığı bilgisi verildi.

Olaya tanık olan kişiler Soto'nun oyun parkında neden görevli olduğuna anlam veremezken, ocak ayında da yoldan geçen bir kadını elle taciz ettiği, bu olay sonrasında da tutuklandığı ancak çok geçmeden serbest bırakıldığının altı çizildi.

Mide bulandıran olay ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Öte yandan çocukların oyun oynadığı parkta bir kadına cinsel organını gösteren Jeremy, polise verdiği ifadede suçunu kabul etti ve sağlık sorunları olduğunu öne sürdü.

''PENİSİNİ ÇIKARDI''

Görgü tanıklarından biri, ''Benim dikkatimi bile çekecek durumda bir kadına odaklandığını gördüm. Tehditkar bir şekilde onun arkasından yürüyordu. Penisini pantolonundan çıkardı ve müstehcen tavırlara büründü. Kadının yanında çocuğu da vardı. Berbattı. Şok oldum. Bu kişinin halk arasında olmaması gerekir'' şeklinde konuştu.

Mide bulandıran olay ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon
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