Microsoft, Xbox konsolu için yeni oyuncu kulaklığını tanıttı!

Microsoft, kablolu olarak bilgisayara ve akıllı telefona bağlanabilen, makul fiyatlı Xbox Stereo Kulaklık modelini tanıttı.

Microsoft, Xbox Stereo kulaklık diye adlandırdığı kulak üstü kulaklığı resmen tanıttı. Akıllı telefona veya bilgisayara kablolu olarak bağlanan cihaz, geçen senenin başında tanıttığı Xbox Kablosuz Kulaklığına oldukça benziyor. Xbox Stereo kulaklığın fiyatı 60 dolar olarak belirlendi. Geçen sene çıkan kablosuz kulaklık ise 100 dolar fiyatla piyasaya çıkmıştı.

Yüksek ses kaliteli Windows Sonic uzamsal sesi ve kristal netliğinde sohbeti destekleyen Xbox Stereo Kulaklık ile oyunlarda daha kaliteli sesler alınabilecek. Esnek tasarımı sayesinde de uzun süre boyunca oyun oynayan kullanıcılar için rahat bir deneyim sağlayacak.

Xbox Store Kulaklığı yurtdışında ön sipariş açıldı. 21 Eylül'de piyasaya sürülecek kulaklığın Türkiye pazarına Ekim ayında girmesi bekleniyor.

XBOX STEREO KULAKLIK ÖZELLİKLERİ

MEKANSAL SES

Sizi tamamen saran gerçekçilik ve ses hassasiyeti için Windows Sonic, Dolby Atmos ve DTS Headphone:X gibi uzamsal ses teknolojilerini destekler.

SEZGİSEL TASARIM

Uzatılmış oyun oturumları sırasında daha rahat bir deneyim sağlayan kullanışlı kulak üstü kontrollere sahip ultra yumuşak büyük kulaklıkların keyfini çıkarın. Kullanılmadığı zaman ayarlanabilir mikrofonu uzaklaştırın.

UYUMLULUK

Uzatılmış oyun oturumları sırasında daha rahat bir deneyim sağlayan kullanışlı kulak üstü kontrollere sahip ultra yumuşak büyük kulaklıkların keyfini çıkarın. Kullanılmadığı zaman ayarlanabilir mikrofonu uzaklaştırın.