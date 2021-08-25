Microsoft Flight Simulator Avrupa ülkelerini içeren güncellemesini duyurdu!
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Microsoft Flight Simulator Avrupa ülkelerini içeren güncellemesini duyurdu!

Microsoft Flight Simulator Avrupa ülkelerini içeren güncellemesini duyurdu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Gamescom 2021 sırasında Microsoft, birkaç Avrupa ülkesine odaklanan Microsoft Flight Simulator için bir sonraki güncellemeyi duyurdu.

Microsoft Flight Simulator, Temmuz 2020'deki lansmanından bu yana olağanüstü bir başarı elde etti. Pandemi nedeniyle dünyayı dolaşmanın büyük ölçüde sınırlı olduğu bir dönemde piyasaya sürülen uçuş simülasyonu hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan büyük bir beğeni topladı.

Bu yılın başlarında DICE'nin 'Yılın Strateji Simülasyon Oyunu' ödülünü kazandı. Oyun, dünyanın çeşitli bölgelerine daha fazla ayrıntı eklemeye odaklanan bir dizi güncelleme aldı ve Microsoft kısa süre önce güncelleme alacak diğer bölgeleri duyurdu.

AVRUPA DAHA DETAYLI BİR HALDE GEZİLEBİLECEK

Microsoft, Gamescom 2021'deki toplantısında Microsoft Flight Simulator için güncellemeler alacağını açıkladı. Dünya güncellemesinde Avusturya, Almanya, İsviçre ülkelerine odaklandığı açıklandı. Fragmanda Almanya'nın Schwerin Kalesi, Avusturya'nın Melk Manastırı ve İsviçre'deki Matterhorn gibi ülkelerden birçok ikonik yerler gösterildi.

Microsoft Flight Simulator güncellemesi 7 Eylül tarihinde çıkacak. Game Pass, Xbox Series X/S, Windows 10 ve Steam üzerinden oynanabilecek.

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MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR GÜNCELLEME VİDEOSU

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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