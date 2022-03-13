MİÇOTAKİS FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'U KABUL ETTİ - Haberler

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MİÇOTAKİS FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'U KABUL ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MİÇOTAKİS FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'U KABUL ETTİ

YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Yunanistan Başkonsolosluğu'nda kabul etti.

YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Yunanistan Başkonsolosluğu'nda kabul etti.  Miçotakis, ardından İstanbul'dan ayrılmak üzere havalimanına geçti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, resmi temaslarda bulunmak için bugün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşen görüşmenin ardından Başbakan Miçotakis, Yunanistan Başkonsolosluğu'na geçti. Burada yaklaşık 1.5 saat kalan Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul ettı. Kabulün ardından Miçotakis, İstanbul'dan ayrılmak üzere havalimanına doğru yola çıktı.

- İstanbul

MİÇOTAKİS FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'U KABUL ETTİ

MİÇOTAKİS FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'U KABUL ETTİ

MİÇOTAKİS FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'U KABUL ETTİ

MİÇOTAKİS FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'U KABUL ETTİ

MİÇOTAKİS FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'U KABUL ETTİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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