Mickey Mouse Ürünleri satışında Türkiye'nin lideri Juicyshopper

Mickey Mouse karakterli Disney Store ürünlerin online olarak satışını yapan JuicyShopper pazarlama direktörü Aslı Aydın, pandemi sonrasında hediyelik ve oyuncak sektöründe online satışların geçen yılın iki katı düzeyinde olduğunu söyledi.

Pandemi online oyuncak ve hediyelik satışını ikiye katladı. JuicyShopper pazarlama direktörü Aslı Aydın, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle evlerinde çocuklarıyla daha fazla zaman geçirme şansı bulan ebeveynlerin, bu süreci değerlendirebilmek için eğitici oyuncaklara ve aksesuarlara yöneldiklerini belirtti.

Koronavirüs günlerinde en çok oyuncak ve aksesuarların tercih edildiğini ifade eden Aydın, ayrıca telefon aksesuarları ve benzeri ürünlerin de yoğun talep gördüğünü anlattı.

Pandemi sürecinde sağlığı koruyabilmek için hijyenin her kurum ve bireyin öncelikli konusu haline geldiğinin altını çizen Aydın, "Özellikle çocuklara, daha sonra tüm yaş gruplarına hitap eden bir sektör olduğumuz için, JuicyShopper olarak sağlık konusunda olanca dikkati gösteriyoruz." dedi.

"Online satışlar geçen yılın iki katı düzeyinde"

Alışveriş yapmak üzere evlerinden çıkmak yerine online satışları tercih edenlerin sayısındaki artışın oyuncak ve hediyelik eşya sektöründe de gözlendiğinin altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

"Bu yıl başında online satışların tüm perakende satışlardaki genel oranı yüzde 2,5-3'ler düzeyindeydi. Pandemi ile online satışlara yönelimi sektörümüzde de gördük. Özellikle herkesin evde olduğu nisan ve mayıs aylarında online satışlarda büyük patlama yaşandı. Ancak daha sonra perakendenin açılımı ile bu hareket biraz yavaşladı. Ancak yine de geçen yılın iki katı düzeyinde gidiyor. Yıl sonunda ortalamada online satışların toplam satışların yüzde 7-8'i olmasını bekliyoruz."

Normalleşme süreci umutları artırdı!

1 Haziran'da başlayan yeni normalleşmenin ardından vatandaşların dışarı çıkmaya başlaması ile doğum günü, parti ve düğünlerin de başlamasıyla satışların yüzde 20 arttığını söyleyen Aydın, "Kısıtlamaların kalkması, Disney Store ürünleri satışlarını yüzde 20 artırdı" dedi.

Kaynak: Bültenler