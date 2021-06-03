Mick Jagger ve Tilda Swinton dahil 21 ünlü isimden 'Venedik yok olmasın' kampanyası

İtalya'nın çevresel, demografik ve turistik nedenlerle yok olma tehlikesi altındaki Venedik kentini "kurtarmak" için dünya yıldızları bir kampanyaya imza attı.

İtalya'nın çevresel, demografik ve turistik nedenlerle yok olma tehlikesi altındaki Venedik kentini "kurtarmak" için dünya yıldızları bir kampanyaya imza attı. Aralarında Mick Jagger, Tilda Swinton, Francis Ford Coppola, Wes Anderson ve Anish Kapoor'un da bulunduğu kültür-sanat dünyasının tanınmış isimleri Venedik'e özel bir statü verilmesini talep etti.

İtalya Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Turizm Bakanı ve yerel bir mektup yollayan 21 ünlü isim, Venedik'in fiziki yapısının, kültürel kimliğinin, sanat mirasının ve kentsel dokusunun korunması için harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Venedik Mirası Vakfı (Venetian Heritage) tarafından başlatılan kampanyada Venedik'in bir yasal düzenlemeyle özel statüye kavuşturulması istendi.

Kampanyada 10 maddelik bir eylem planı önerisi de sunuldu. Bunlar arasında Venedik lagününden büyük gemilerin geçişinin yasaklanması, lagünün ekosisteminin korunması, kenti su baskınlarından korumak için tasarlanan Mose sisteminin tamamen işler hale getirilmesi, kitlesel turizme ve turistlere kiralanan konutlara düzenleme getirilmesi, kent sakinlerine kira kolaylığı sağlanması gibi öneriler yer alıyor.

'Disneyland'a dönüşmesin' çağrısı

Kampanya, özellikle pandemi sonrası dönemde Venedik'in yaşamsal sorunlarının çözümü için çalışılması ve pandemi öncesindeki sürdürülemez koşullara dönülmemesi için başlatıldı. Kitlesel turizmin gittikçe artması ve yerel nüfusun hızla azalması nedeniyle Venedik'in sadece turistlerin ziyaret ettiği bir "eğlence parkına" dönüşmesi riski yıllardır tartışılıyor.

1951'de 175 bin kişinin yaşadığı Venedik'te nüfus bugün 50 bin civarına düşmüş durumda. Kent nüfusu her yıl yaklaşık 1000 kişi azalıyor.

2019'da kentte konaklayan turist sayısı ise 5,5 milyonun üzerindeydi. Günübirlik ziyaretçilerle birlikte bu sayının 25 milyona ulaştığı hesaplanıyor.

21 ünlü ismin katıldığı kampanyada da Venedik'in "Disneyland gibi bir oyun parkına dönüşmesinin" engellenmesi çağrısı yapıldı.

Kanallarla çevrili 100'den fazla adacıktan oluşan kentin hassas altyapısının ve ekosisteminin korunması da istendi.

Venedik lagününe girerek San Marco Meydanı'ndan ve Giudecca Kanalı'ndan geçen büyük gemilerin hem kentin altyapısına hem de ekosisteme zarar verdikleri gerekçesiyle yasaklanmaları uzun süredir talep ediliyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) da, Dünya Kültür Mirasları arasındaki Venedik ve lagününden büyük gemilerin yasaklanmasını istiyor.

UNESCO ve "Büyük Gemilere Hayır" gibi kampanya gruplarının da etkisiyle hükümet geçen Mart ayında büyük gemilerin Venedik lagününden yasaklanması kararı aldığını açıkladı. Ancak yolcu gemilerine alternatif bir güzergah ve liman sunulana kadar bu gemilerin lagünden geçmeyi sürdürmesi bekleniyor.

Pandemi sonrası ilk cruise gemisinin gelecek Cumartesi günü Venedik'e ulaşması planlanıyor. Büyük Gemilere Hayır Komitesi, Cumartesi günü bu durumu protesto etmek için bir gösteri yapmaya hazırlanıyor.